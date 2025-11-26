El inicio de la Liguilla MX Apertura 2025 nos regala un electrizante duelo de Cuartos de Final entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL, donde el equipo de la “Perrera” se ganó su pase tras derrotar contundentemente 3-1 a los Bravos de Juárez en el Play In, con un memorable gol de penal “a lo Panenka” de Gilberto Mora. Los Xolos, dirigidos por el legendario Sebastián Abreu, llegan con la moral alta y la intención de dar la sorpresa, especialmente aprovechando su condición de local.

Por su parte, los Tigres, con un plantel experimentado y acostumbrado a estas instancias, como demostraron al vencer 4-1 a Alebrijes en un amistoso, llegan con un paso firme y listos para rugir. El partido de ida se jugará en un horario nocturno poco habitual, a las 23:00 horas (Tiempo del Centro de México), y la transmisión correrá a cargo de FOX y la plataforma de streaming Caliente TV.

Xolos de Tijuana recibirá a Tigres el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 23:00 horas en el Estadio Caliente por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX. | Crédito: Xolos / Facebook

¿A qué hora ver EN VIVO el Xolos de Tijuana vs. Tigres por cuartos de final de la Liga MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Xolos de Tijuana vs. Tigres por el partido de la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2025 este miércoles 26 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 00:00 del jueves 27 de noviembre

Estados Unidos (CT): 23:00

Estados Unidos (MT): 22:00

Estados Unidos (PT): 21:00

México (CDMX): 23:00

Argentina: 02:00 del jueves 27 de noviembre

Brasil (Brasilia): 02:00 del jueves 27 de noviembre

Uruguay: 02:00 del jueves 27 de noviembre

Chile (Santiago): 02:00 del jueves 27 de noviembre

Paraguay: 02:00 del jueves 27 de noviembre

Bolivia: 01:00 del jueves 27 de noviembre

Venezuela: 01:00 del jueves 27 de noviembre

Ecuador: 00:00 del jueves 27 de noviembre

Perú: 00:00 del jueves 27 de noviembre

Colombia: 00:00 del jueves 27 de noviembre

¿Qué canal transmite EN VIVO el Xolos de Tijuana vs. Tigres por cuartos de final de la Liga MX 2025?

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se podrá ver el Xolos de Tijuana vs. Tigres por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.

México: Caliente TV, FOX One y FOX Mexico

Estados Unidos: ViX

Puerto Rico: ViX

Club Tigres visitará a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente este miércoles 26 de noviembre por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX. | Crédito: Club Tigres / Facebook

Alineaciones posibles del Xolos de Tijuana vs. Tigres

Club Tijuana: José Antonio Rodríguez Romero; Kevin Castañeda Vargas, Jesús Vega, Unai Bilbao, Rafael Eduardo Fernández Inzunza; Ramiro Árciga, Iván Tona, Jesús Gómez, Domingo Felipe Blanco; Gilberto Mora Zambrano, Mourad El Ghezouani.

José Antonio Rodríguez Romero; Kevin Castañeda Vargas, Jesús Vega, Unai Bilbao, Rafael Eduardo Fernández Inzunza; Ramiro Árciga, Iván Tona, Jesús Gómez, Domingo Felipe Blanco; Gilberto Mora Zambrano, Mourad El Ghezouani. Club Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Joaquim Henrique Pereira Silva, Marco Farfan, Jesús Angulo; Fernando Gorriarán; Diego Sanchez, Marcelo Flores, Rômulo Zwarg, Ángel Correa; André-Pierre Gignac.