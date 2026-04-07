Continúa la temporada regular de la MLB y entramos a los Juegos de la Fecha 10 de esta fase. Mira el juego de New York Yankees vs. Oakland Athletics, este martes 7 de abril, desde el Yankee Stadium, donde Aaron Judge y compañía buscarán abrir esta serie con un triunfo en casa y continuar a ritmo avasallador en la MLB, donde cuentan con el mejor récord de momento (7-2). Aquí te dejo con los horarios y canales de TV que van a transmitirlo , para que puedas seguirlo minuto a minuto.

Fecha, horario y estadio del Yankees vs. Athletics por MLB 2026

El partido entre New York Yankees vs. Oakland Athletics está programado para el martes 07 de abril de 2026 como parte de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo al calendario del torneo, el duelo iniciará a la 7:05 p.m. Tiempo del Este, que corresponde a 5:05 pm Tiempo del Centro de México .

El Yankee Stadium, inaugurado un 2 de abril de 2009, es un recinto que cuenta con capacidad para 46,537 para juegos de béisbol, uno de los escenarios más imponentes de la MLB y que esta temporada promete a estar lleno juego tras juego, especialmente para ver a Aaron Judge liderando a uno de los máximos candidatos para llegar a la Serie Mundial de esta temporada.

Dónde ver Yankees vs. Athletics EN VIVO desde Estados Unidos y México

La transmisión oficial del juego de Yankees vs. Athletics EN VIVO será a través de Yes Network y MLB TV. Cabe señalar que la señal de YES Network se puede ver mediante FUBO y DIRECTV Stream, que incluyen en sus paquetes y cuenta con prueba gratuita. Además, puedes hacerlo por la app oficial de YES, donde se necesita una suscripción válida o proveedor de TV.

Mencionar, además, que YES únicamente está disponible dentro de Estados Unidos, por lo que desde México el juego entre Yankees vs. Athletics se podrá ver solo por la señal de MLB TV.

Horarios, TV y dónde ver Yankees vs. Athletic EN VIVO por MLB 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Juego: New York Yankees vs. Oakland Athletics por Juego 10 de la temporada regular

New York Yankees vs. Oakland Athletics por Juego 10 de la temporada regular Lugar: Yankee Stadium de Nueva York

Yankee Stadium de Nueva York Horario: 7:05 p.m. ET / 4:05 p.m. PT

7:05 p.m. ET / 4:05 p.m. PT Canal TV: MLB TV

MLB TV Streaming: YES Network