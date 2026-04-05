El Bronx se viste de gala este domingo para el electrizante choque entre los New York Yankees y Miami Marlins en la MLB 2026. Tras un inicio arrollador de 5-1 en la carretera, los Bombarderos regresan a casa para su primera serie como locales ante unos inspirados Marlins de Miami que también llegan con un récord ganador. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Yankees vs. Marlins EN VIVO en Estados Unidos, la acción en el Yankee Stadium arranca hoy, domingo 05 de abril, con un duelo de lanzadores de lujo entre el dominicano Eury Pérez y Will Warren.

El mítico Yankee Stadium del Bronx, Nueva York, será sede del juego Yankees vs. Marlins por la temporada 2026 de la MLB. (Foto: AP) / Tim Ireland

Fecha, horario y estadio del Yankees vs. Marlins por MLB 2026

El partido entre New York Yankees y Miami Marlins está programado para el domingo 05 de abril de 2026 como parte de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo al calendario del torneo, el duelo iniciará a la 1:35 pm de New York (hora local), que corresponde a 12:35 pm Tiempo del Centro de México .

El escenario será el New York Stadium, el mítico recinto deportivo con una capacidad para 54.251 espectadores que funge como casa de los Yankees en el Bronx, al norte de Nueva York. Si bien habitualmente recibe los duelos de local del aclamado equipo neoyorquino, también acoge los partidos que disputan como locales el San Diego Wave de NWSL y el New York City Football Club de la Major League Soccer (MLS).

Dónde ver Yankees vs. Marlins EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México

Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de la temporada 2026 de la Major League Baseball. Como complemento, las redes sociales oficiales de la MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.

Tipo de plataforma Canal / Servicio País donde aplica Detalle de la transmisión TV de paga ESPN México Transmite en vivo el juego Yankees vs. Marlins como parte de la MLB 2026. TV abierta Televisa Canal 5 México Cadena abierta que emite algunos partidos de la MLB; puede tomar el juego según parrilla local. Streaming OTT Disney+ (deportes) México Algunos juegos de la MLB se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan. Plataforma oficial MLB.TV México Ofrece el juego como parte de la temporada 2026 de la MLB, accesible vía suscripción.

El Yankee Stadium está ubicado en el Bronx, al norte de Nueva York, y tiene una capacidad para 54.251 espectadores. | Crédito: mlb.com

Dónde ver Yankees vs. Marlins EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.

Tipo de plataforma Canal / Servicio País donde aplica Detalle de la transmisión TV regional CBS Miami Estados Unidos Canal oficial de los Marlins; televisa el juego de la temporada 2026 de la MB ante los Yankees desde el Yankee Stadium. TV / Radio local WFAN 660/101.9 FM y

WADO 1280 Estados Unidos Emisoras radiales oficiales de los Yankees TV / Radio local 560AM WQAM y WAQI 710 Estados Unidos Emisoras radiales oficiales de los Marlins Streaming oficial MLB.TV Estados Unidos Transmisión en vivo del feed de MLB; disponible para suscriptores. Streaming deportes YES Estados Unidos Plataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Yankees en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​ Streaming deportes Marlins.TV Estados Unidos Plataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Marlins en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​

Hora, sede, TV y online para ver el juego Yankees vs. Marlins

Datos Detalle Fecha del partido Domingo, 05 de abril de 2026 Hora en Arizona 1:35 pm (GMT-4) Hora en México 12:35 pm (Tiempo del centro de México) Estadio Yankee Stadium, Bronx, Nueva York (Estados Unidos)