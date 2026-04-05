Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Bronx se viste de gala este domingo para el electrizante choque entre los New York Yankees y Miami Marlins en la MLB 2026. Tras un inicio arrollador de 5-1 en la carretera, los Bombarderos regresan a casa para su primera serie como locales ante unos inspirados Marlins de Miami que también llegan con un récord ganador. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Yankees vs. Marlins EN VIVO en Estados Unidos, la acción en el Yankee Stadium arranca hoy, domingo 05 de abril, con un duelo de lanzadores de lujo entre el dominicano Eury Pérez y Will Warren.

El mítico Yankee Stadium del Bronx, Nueva York, será sede del juego Yankees vs. Marlins por la temporada 2026 de la MLB. (Foto: AP)
El mítico Yankee Stadium del Bronx, Nueva York, será sede del juego Yankees vs. Marlins por la temporada 2026 de la MLB. (Foto: AP)
/ Tim Ireland

Fecha, horario y estadio del Yankees vs. Marlins por MLB 2026

El partido entre New York Yankees y Miami Marlins está programado para el domingo 05 de abril de 2026 como parte de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo al calendario del torneo, el duelo iniciará a la 1:35 pm de New York (hora local), que corresponde a 12:35 pm Tiempo del Centro de México.

El escenario será el New York Stadium, el mítico recinto deportivo con una capacidad para 54.251 espectadores que funge como casa de los Yankees en el Bronx, al norte de Nueva York. Si bien habitualmente recibe los duelos de local del aclamado equipo neoyorquino, también acoge los partidos que disputan como locales el San Diego Wave de NWSL y el New York City Football Club de la Major League Soccer (MLS).

Dónde ver Yankees vs. Marlins EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México

Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de la temporada 2026 de la Major League Baseball. Como complemento, las redes sociales oficiales de la MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV de pagaESPNMéxicoTransmite en vivo el juego Yankees vs. Marlins como parte de la MLB 2026.
TV abiertaTelevisa Canal 5MéxicoCadena abierta que emite algunos partidos de la MLB; puede tomar el juego según parrilla local.
Streaming OTTDisney+ (deportes)MéxicoAlgunos juegos de la MLB se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan.
Plataforma oficialMLB.TVMéxicoOfrece el juego como parte de la temporada 2026 de la MLB, accesible vía suscripción.
El Yankee Stadium está ubicado en el Bronx, al norte de Nueva York, y tiene una capacidad para 54.251 espectadores. | Crédito: mlb.com
El Yankee Stadium está ubicado en el Bronx, al norte de Nueva York, y tiene una capacidad para 54.251 espectadores. | Crédito: mlb.com

Dónde ver Yankees vs. Marlins EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV regionalCBS MiamiEstados UnidosCanal oficial de los Marlins; televisa el juego de la temporada 2026 de la MB ante los Yankees desde el Yankee Stadium.
TV / Radio localWFAN 660/101.9 FM y
WADO 1280		Estados UnidosEmisoras radiales oficiales de los Yankees
TV / Radio local560AM WQAM y WAQI 710Estados UnidosEmisoras radiales oficiales de los Marlins
Streaming oficialMLB.TVEstados UnidosTransmisión en vivo del feed de MLB; disponible para suscriptores.
Streaming deportesYESEstados UnidosPlataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Yankees en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​
Streaming deportesMarlins.TVEstados UnidosPlataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Marlins en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​

Hora, sede, TV y online para ver el juego Yankees vs. Marlins

DatosDetalle
Fecha del partidoDomingo, 05 de abril de 2026
Hora en Arizona1:35 pm (GMT-4)
Hora en México12:35 pm (Tiempo del centro de México)
EstadioYankee Stadium, Bronx, Nueva York (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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