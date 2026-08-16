CARDIFF (GALES), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Arsenal FC vs. Manchester City EN VIVO ONLINEN EN DIRECTO hoy por la final de la Community Shield 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. FOTO DE GLYN KIRK PARA AFP
CARDIFF (GALES), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Arsenal FC vs. Manchester City EN VIVO ONLINEN EN DIRECTO hoy por la final de la Community Shield 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. FOTO DE GLYN KIRK PARA AFP
/ GLYN KIRK
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Arsenal FC y Manchester City vuelven a encontrarse por un título antes del inicio de una nueva temporada del fútbol inglés. El campeón de la Premier League y el ganador de la FA Cup se enfrentan este domingo 16 de agosto por la final de la Community Shield 2026, en un partido que tendrá como escenario excepcional el Principality Stadium de Cardiff, Gales, en lugar del tradicional Wembley.

El encuentro comenzará a las 9:00 a.m. del horario de Perú (10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT). En el Reino Unido, el pitazo inicial está programado para las 3:00 p.m. BST. ¿Quieres saber en qué canal transmiten Arsenal FC vs. Manchester City EN VIVO? Aquí encontrarás las señales de TV y plataformas de streaming disponibles en Estados Unidos, Latinoamérica, España, Reino Unido y otros países.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ESPN Select, mientras que en el Reino Unido la transmisión estará a cargo de TNT Sports, con streaming mediante HBO Max.

Para Sudamérica, los derechos corresponden principalmente a ESPN y Disney+ Premium. La información de distribución internacional también confirma estas señales para países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En México, la lista internacional contempla TNT Sports, Max, FOX One y FOX+, mientras que en España aparecen Movistar+ y sus diferentes señales deportivas.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal vs. Manchester City EN VIVO por la Community Shield 2026?

La señal que transmite Arsenal FC vs. Manchester City cambia dependiendo del país. En Estados Unidos, la transmisión está prevista por ESPN Select; en Reino Unido, TNT Sports y HBO Max; mientras que en varios países de Sudamérica estarán disponibles ESPN y Disney+ Premium.

PaísHorarioCanal TV / Streaming
Estados Unidos10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PTESPN Select
México8:00 a.m.TNT Sports, Max, FOX One y FOX+
Perú9:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Colombia9:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Ecuador9:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Chile10:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Bolivia10:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Paraguay10:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Argentina11:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Uruguay11:00 a.m.ESPN y Disney+ Premium
Brasil11:00 a.m.ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Puerto Rico10:00 a.m.ESPN, ESPN Deportes y NAICOM
Canadá10:00 a.m. ETSportsnet World y Sportsnet Plus
España4:00 p.m.Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Vamos
Reino Unido3:00 p.m.TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate y HBO Max
Francia4:00 p.m.beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y myCANAL
Alemania4:00 p.m.DAZN Deutschland y DAZN1
Italia4:00 p.m.DAZN Italia y Nove TV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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