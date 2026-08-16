Arsenal FC y Manchester City vuelven a encontrarse por un título antes del inicio de una nueva temporada del fútbol inglés. El campeón de la Premier League y el ganador de la FA Cup se enfrentan este domingo 16 de agosto por la final de la Community Shield 2026, en un partido que tendrá como escenario excepcional el Principality Stadium de Cardiff, Gales, en lugar del tradicional Wembley.

El encuentro comenzará a las 9:00 a.m. del horario de Perú (10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT). En el Reino Unido, el pitazo inicial está programado para las 3:00 p.m. BST. ¿Quieres saber en qué canal transmiten Arsenal FC vs. Manchester City EN VIVO? Aquí encontrarás las señales de TV y plataformas de streaming disponibles en Estados Unidos, Latinoamérica, España, Reino Unido y otros países.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ESPN Select, mientras que en el Reino Unido la transmisión estará a cargo de TNT Sports, con streaming mediante HBO Max.

Para Sudamérica, los derechos corresponden principalmente a ESPN y Disney+ Premium. La información de distribución internacional también confirma estas señales para países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En México, la lista internacional contempla TNT Sports, Max, FOX One y FOX+, mientras que en España aparecen Movistar+ y sus diferentes señales deportivas.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal vs. Manchester City EN VIVO por la Community Shield 2026?

La señal que transmite Arsenal FC vs. Manchester City cambia dependiendo del país. En Estados Unidos, la transmisión está prevista por ESPN Select; en Reino Unido, TNT Sports y HBO Max; mientras que en varios países de Sudamérica estarán disponibles ESPN y Disney+ Premium.

País Horario Canal TV / Streaming Estados Unidos 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT ESPN Select México 8:00 a.m. TNT Sports, Max, FOX One y FOX+ Perú 9:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Colombia 9:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Ecuador 9:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Chile 10:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Bolivia 10:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Paraguay 10:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Argentina 11:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Uruguay 11:00 a.m. ESPN y Disney+ Premium Brasil 11:00 a.m. ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play Puerto Rico 10:00 a.m. ESPN, ESPN Deportes y NAICOM Canadá 10:00 a.m. ET Sportsnet World y Sportsnet Plus España 4:00 p.m. Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Vamos Reino Unido 3:00 p.m. TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate y HBO Max Francia 4:00 p.m. beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y myCANAL Alemania 4:00 p.m. DAZN Deutschland y DAZN1 Italia 4:00 p.m. DAZN Italia y Nove TV