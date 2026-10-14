Continúa la Serie de Campeonato de la MLB 2026 y es el turno del Juego 3 de Dodgers vs. Brewers. Este miércoles 14 de octubre, desde el Dodger Stadium, no te pierdas este importante juego para los locales, pues la serie va 2-0 a favor de los de Milwaukee. Shohei Ohtani y compañía no han podido contra el joven de 24 años, Jacob Misiorowski, quien se ha lucido como una de las principales figuras en estos 2 primeros juegos. A continuación, revisa los horarios y canales para ver Dodgers vs. Brewers Juego 3 .

El Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

Fecha, horario y estadio del Dodgers vs. Brewers por MLB 2026

El partido entre Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers se disputará este miércoles 14 de octubre de 2026, como parte del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo con el calendario de los playoffs, el encuentro comenzará a las 8:00 p. m. ET (Tiempo del Este), equivalente a las 6:00 p. m. en el Tiempo del Centro de México. Los Dodgers regresan a casa con la obligación de ganar, luego de perder los dos primeros compromisos ante los Brewers, que dominan la serie por 2-0 y están a dos victorias de clasificar a la Serie Mundial. Fuente: MLB.

El Dodger Stadium, ubicado en Los Ángeles, California, será el escenario de este tercer enfrentamiento de la serie. El recinto, inaugurado en 1962 y con capacidad para más de 56,000 espectadores, recibirá a unos Dodgers que necesitan aprovechar la localía para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato de la Liga Nacional. Para este compromiso, el equipo angelino contará con Blake Snell como lanzador abridor, mientras que Milwaukee enviará a la lomita al zurdo Robert Gasser. Los Brewers buscarán extender su ventaja y colocarse a un triunfo de la clasificación.

Dónde ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO desde Estados Unidos y México

La transmisión oficial del Juego 3 de Dodgers vs. Brewers EN VIVO desde Estados Unidos estará disponible a través de FS1, FOX Deportes y FOX One, con alternativas adicionales mediante MLB.TV para suscriptores que cumplan los requisitos de autenticación correspondientes. De esta manera, los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en inglés como en español, según el canal elegido. Fuente: MLB.

Por otro lado, desde México, el partido entre Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers se podrá ver por Imagen Televisión en señal abierta y ESPN en televisión de paga, además de las opciones de streaming disponibles mediante Disney+ y MLB.TV, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio y sus respectivas suscripciones. El encuentro comenzará a las 6:00 p. m., hora del centro de México, por lo que los aficionados deberán estar atentos a la programación de sus operadores para disfrutar en vivo de este importante duelo de la postemporada 2026.

Horarios, TV y dónde ver Yankees vs. Athletic EN VIVO por MLB 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Juego: New York Yankees vs. Oakland Athletics por Juego 10 de la temporada regular

New York Yankees vs. Oakland Athletics por Juego 10 de la temporada regular Lugar: Dodger Stadium, Los Angeles

Dodger Stadium, Los Angeles Horario: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canal TV: MLB TV