Tras la pausa por la fecha FIFA, LaLiga regresa y el líder Barcelona sostendrá un partido clave para seguir aumentando su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Los azulgranas recibirán en el Spotify Camp Nou a Getafe este sábado 10 de octubre por la jornada 8 del torneo. El conjunto liderado por Hansi Flick llega a la contienda tras derrotar a Sevilla con un marcador 3-1. Sus números en estas primeras fechas en el campeonato son impresionantes. Ganaron todos sus compromisos, anotaron 31 goles y solo recibieron siete tantos. Raphinha es el goleador del equipo con 12 goles y Lamine Yamal registra 7 anotaciones.
Veremos si Flick pondrá desde el inicio a Yamal y Raphinha. Ambos jugadores fueron exigidos en sus respectivas selecciones y, por la apretada agenda, el estratega puede dar descanso a su dupla ofensiva letal. Barcelona demostró que tiene variantes en ataque y todos los jugadores entienden a la perfección la idea del entrenador alemán.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Getafe?
Te presentamos los horarios para ver el partido entre Barcelona y Getafe que se jugará este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou.
- Perú: 11:30 a. m.
- Panamá: 11:30 a. m.
- Colombia: 11:30 a. m.
- Ecuador: 11:30 a. m.
- México (CDMX): 10:30 a. m.
- Costa Rica: 10:30 a. m.
- El Salvador: 10:30 a. m.
- Guatemala: 10:30 a. m.
- Honduras: 10:30 a. m.
- Nicaragua: 10:30 a. m.
- Costa Rica: 10:30 a. m.
- Bolivia: 12:30 p. m.
- Venezuela: 12:30 p. m.
- Argentina: 1:30 p. m.
- Chile: 1:30 p. m.
- Uruguay: 1:30 p. m.
- España: 6:30 p. m.
Horarios del partido Barcelona vs. Getafe en Estados Unidos
Si te encuentras en Estados Unidos, te presentamos los horarios para que puedas ver el partido Barcelona y Getafe.
- 12:30 p. m. (ET) – Hora del Este (Miami, Nueva York)
- 11:30 a. m. (CT) – Hora del Centro (Chicago, Dallas, Houston)
- 10:30 a. m. (MT) – Hora de la Montaña (Denver, Phoenix)
- 9:30 a. m. (PT) – Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas)
¿En qué canal transmite Barcelona vs. Getafe?
En Sudamérica, el partido entre Barcelona y Getafe por la jornada 8 de LaLiga será transmitido EN VIVO en el Plan Premium de Disney Plus y ESPN. En Estados Unidos, el compromiso se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP.
- Argentina: ESPN y Disney Plus Premium
- Bolivia: ESPN y Disney Plus Premium
- Chile: ESPN y Disney Plus Premium
- Colombia: ESPN y Disney Plus Premium
- Ecuador: ESPN y Disney Plus Premium
- Paraguay: ESPN y Disney Plus Premium
- Perú: ESPN y Disney Plus Premium
- Uruguay: ESPN y Disney Plus Premium
- Venezuela: ESPN y Disney Plus Premium
- Brasil: CazéTV
- Costa Rica: ViX y Sky Sports
- República Dominicana: ViX y Sky Sports
- El Salvador: ViX y Sky Sports
- Guatemala: ViX y Sky Sports
- Honduras: ViX y Sky Sports
- México: izzi, Sky+ y Sky Sports
- Nicaragua: ViX y Sky Sports
- Panamá: ViX y Sky Sports
- Puerto Rico: ESPN Deportes
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP