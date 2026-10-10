BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. Horarios y canales de transmisión para ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.
BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. Horarios y canales de transmisión para ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui
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Tras la pausa por la fecha FIFA, LaLiga regresa y el líder Barcelona sostendrá un partido clave para seguir aumentando su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Los azulgranas recibirán en el Spotify Camp Nou a Getafe este sábado 10 de octubre por la jornada 8 del torneo. El conjunto liderado por Hansi Flick llega a la contienda tras derrotar a Sevilla con un marcador 3-1. Sus números en estas primeras fechas en el campeonato son impresionantes. Ganaron todos sus compromisos, anotaron 31 goles y solo recibieron siete tantos. Raphinha es el goleador del equipo con 12 goles y Lamine Yamal registra 7 anotaciones.

Veremos si Flick pondrá desde el inicio a Yamal y Raphinha. Ambos jugadores fueron exigidos en sus respectivas selecciones y, por la apretada agenda, el estratega puede dar descanso a su dupla ofensiva letal. Barcelona demostró que tiene variantes en ataque y todos los jugadores entienden a la perfección la idea del entrenador alemán.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Getafe?

Te presentamos los horarios para ver el partido entre Barcelona y Getafe que se jugará este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou.

  • Perú: 11:30 a. m.
  • Panamá: 11:30 a. m.
  • Colombia: 11:30 a. m.
  • Ecuador: 11:30 a. m.
  • México (CDMX): 10:30 a. m.
  • Costa Rica: 10:30 a. m.
  • El Salvador: 10:30 a. m.
  • Guatemala: 10:30 a. m.
  • Honduras: 10:30 a. m.
  • Nicaragua: 10:30 a. m.
  • Costa Rica: 10:30 a. m.
  • Bolivia: 12:30 p. m.
  • Venezuela: 12:30 p. m.
  • Argentina: 1:30 p. m.
  • Chile: 1:30 p. m.
  • Uruguay: 1:30 p. m.
  • España: 6:30 p. m.

Horarios del partido Barcelona vs. Getafe en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos, te presentamos los horarios para que puedas ver el partido Barcelona y Getafe.

  • 12:30 p. m. (ET) – Hora del Este (Miami, Nueva York)
  • 11:30 a. m. (CT) – Hora del Centro (Chicago, Dallas, Houston)
  • 10:30 a. m. (MT) – Hora de la Montaña (Denver, Phoenix)
  • 9:30 a. m. (PT) – Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas)

¿En qué canal transmite Barcelona vs. Getafe?

En Sudamérica, el partido entre Barcelona y Getafe por la jornada 8 de LaLiga será transmitido EN VIVO en el Plan Premium de Disney Plus y ESPN. En Estados Unidos, el compromiso se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP.

  • Argentina: ESPN y Disney Plus Premium
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus Premium
  • Chile: ESPN y Disney Plus Premium
  • Colombia: ESPN y Disney Plus Premium
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus Premium
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus Premium
  • Perú: ESPN y Disney Plus Premium
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus Premium
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus Premium
  • Brasil: CazéTV
  • Costa Rica: ViX y Sky Sports
  • República Dominicana: ViX y Sky Sports
  • El Salvador: ViX y Sky Sports
  • Guatemala: ViX y Sky Sports
  • Honduras: ViX y Sky Sports
  • México: izzi, Sky+ y Sky Sports
  • Nicaragua: ViX y Sky Sports
  • Panamá: ViX y Sky Sports
  • Puerto Rico: ESPN Deportes
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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