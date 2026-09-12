El FC Barcelona llega a la jornada 5 de LaLiga 2026-27 en un momento de máxima confianza. El equipo azulgrana ha firmado un arranque dominante, con buenas sensaciones en el juego y resultados contundentes. Ahora, visita a Levante este domingo domingo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de Valencia , con la misión de prolongar su racha, defender su protagonismo en la clasificación y reafirmar su candidatura al título de LaLiga.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Levante EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los horarios por país, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del juego desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

¿A qué hora juega el partido FC Barcelona vs. Levante EN VIVO HOY 13 de septiembre?

Levante UD recibe al FC Barcelona este domingo 13 de septiembre de 2026, por la jornada 5 de LaLiga EA Sports. El partido comienza a las 16:15 en España, equivalente a las 9:15 a. m. en Perú, en el Estadio Ciutat de València.

País o región Hora local España 16:15 Perú 9:15 a. m. Colombia 9:15 a. m. Ecuador 9:15 a. m. Bolivia 10:15 a. m. Venezuela 10:15 a. m. Chile 11:15 a. m. Argentina 11:15 a. m. Uruguay 11:15 a. m. Paraguay 11:15 a. m. Brasil 11:15 a. m. México 8:15 a. m. Estados Unidos (ET) 10:15 a. m. Estados Unidos (CT) 9:15 a. m. Estados Unidos (PT) 7:15 a. m.

¿Qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Levante EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

País o región Canal de TV Streaming online España M+ LALIGA (dial 54 Movistar / 110 Orange); M+ LALIGA HDR (440 Movistar / 111 Orange); LaLiga TV Bar Movistar Plus+, con el paquete que incluya M+ LALIGA Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Bolivia DSports DGO Venezuela DSports DGO Chile DSports DGO Argentina DSports DGO Uruguay DSports DGO Paraguay DSports DGO Brasil Consultar operador local ESPN / Disney+ según disponibilidad regional México Sky Sports Sky+ Estados Unidos (ET) ESPN Deportes ESPN+, ESPN Select o ESPN Unlimited Estados Unidos (CT) ESPN Deportes ESPN+, ESPN Select o ESPN Unlimited Estados Unidos (PT) ESPN Deportes ESPN+, ESPN Select o ESPN Unlimited

En España, el Levante vs. Barcelona se verá por M+ LALIGA, también disponible en señal HDR, y mediante LaLiga TV Bar para establecimientos autorizados. Los abonados pueden acceder online desde Movistar Plus+, siempre que tengan contratado el paquete de fútbol correspondiente.

Para Perú y la mayor parte de Sudamérica, la señal prevista es DSports, con acceso digital a través de DGO. Para el público peruano, el encuentro está programado a las 9:15 a. m.; se recomienda conectarse unos minutos antes para confirmar la disponibilidad de la transmisión en su plan contratado.

En Estados Unidos, la emisión en español será por ESPN Deportes, mientras que las opciones digitales incluyen ESPN+, ESPN Select y ESPN Unlimited. El encuentro inicia a las 10:15 a. m. ET, 9:15 a. m. CT y 7:15 a. m. PT.