Un FC Barcelona imparable llega a la jornada 6 de LaLiga 2026-27 en uno de sus mejores momentos. Con 26 goles marcados en solo seis partidos, los azulgranas de Hansi Flick quieren seguir afianzándose en el liderato de la tabla y recibirá al Racing este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou para ampliar su ventaja sobre el Real Madrid de José Mourinho y reafirmar su candidatura a un posible tricampeonato. ¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los horarios por país, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del juego desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 16-09-2026. Los canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿A qué hora juega el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO HOY 16 de septiembre?

Racing de Santander visita al FC Barcelona este miércoles 16 de septiembre de 2026, por la jornada 6 de LaLiga EA Sports. El partido comienza a las 9:30 p.m. en España, equivalente a las 2:30 p. m. en Perú, en el Spotify Camp Nou.

País o región Hora local España 21:30 Perú 2:30 p. m. Colombia 2:30 p. m. Ecuador 2:30 p. m. Bolivia 3:30 p. m. Venezuela 3:30 p. m. Chile 3:30 p. m. Argentina 4:30 p. m. Uruguay 4:30 p. m. Paraguay 4:30 p. m. Brasil 4:30 p. m. México 1:30 p. m. Estados Unidos (ET) 3:30 p. m. Estados Unidos (CT) 2:30 p. m. Estados Unidos (PT) 12:30 p. m.

FC Barcelona y Racing se enfrentan por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. Consulte cómo ver el partido en vivo por la señal de SKY Sports y la plataforma de streaming SKY Plus online en México. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

País o región Canal de TV Streaming online España M+ LALIGA (dial 54 Movistar / 110 Orange); M+ LALIGA HDR (440 Movistar / 111 Orange); LaLiga TV Bar HD DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar Plus+, con el paquete que incluya M+ LALIGA Perú -- Disney+ Premium Chile Colombia -- Disney+ Premium Sur Ecuador -- Disney+ Premium Sur Bolivia -- Disney+ Premium Chile Venezuela -- Disney+ Premium Sur Chile -- Disney+ Premium Chile Argentina -- Disney+ Premium Argentina Uruguay -- Disney+ Premium Argentina Paraguay -- Disney+ Premium Argentina México Sky Sports Mexico Sky+, izzi Estados Unidos (ET) ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App Estados Unidos (CT) ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App Estados Unidos (PT) ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App

En España, el Barcelona vs. Racing se verá por M+ LALIGA, también disponible en señal HDR, y mediante LaLiga TV Bar para establecimientos autorizados. Los abonados pueden acceder online desde Movistar Plus+, siempre que tengan contratado el paquete de fútbol correspondiente. Asimismo, el encuentro se podrá ver por DAZN Spain y DAZN LaLiga.

Para Perú y la mayor parte de Sudamérica, la señal prevista es Disney+ Premium por streaming. Para el público peruano, el encuentro está programado a las 2:30 p. m.; se recomienda conectarse unos minutos antes para confirmar la disponibilidad de la transmisión en su plan contratado.

En Estados Unidos, la emisión en español será por ESPN Deportes, mientras que las opciones digitales incluyen ESPN+, fuboTV y ESPN App. El encuentro inicia a las 3:30 p. m. ET, 2:30 p. m. CT y 12:30 p. m. PT.