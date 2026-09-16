Un FC Barcelona imparable llega a la jornada 6 de LaLiga 2026-27 en uno de sus mejores momentos. Con 26 goles marcados en solo seis partidos, los azulgranas de Hansi Flick quieren seguir afianzándose en el liderato de la tabla y recibirá al Racing este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou para ampliar su ventaja sobre el Real Madrid de José Mourinho y reafirmar su candidatura a un posible tricampeonato. ¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los horarios por país, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del juego desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.
¿A qué hora juega el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO HOY 16 de septiembre?
Racing de Santander visita al FC Barcelona este miércoles 16 de septiembre de 2026, por la jornada 6 de LaLiga EA Sports. El partido comienza a las 9:30 p.m. en España, equivalente a las 2:30 p. m. en Perú, en el Spotify Camp Nou.
|País o región
|Hora local
|España
|21:30
|Perú
|2:30 p. m.
|Colombia
|2:30 p. m.
|Ecuador
|2:30 p. m.
|Bolivia
|3:30 p. m.
|Venezuela
|3:30 p. m.
|Chile
|3:30 p. m.
|Argentina
|4:30 p. m.
|Uruguay
|4:30 p. m.
|Paraguay
|4:30 p. m.
|Brasil
|4:30 p. m.
|México
|1:30 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|3:30 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|2:30 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|12:30 p. m.
¿Qué canal transmite el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?
|País o región
|Canal de TV
|Streaming online
|España
|M+ LALIGA (dial 54 Movistar / 110 Orange); M+ LALIGA HDR (440 Movistar / 111 Orange); LaLiga TV Bar HD
|DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar Plus+, con el paquete que incluya M+ LALIGA
|Perú
|--
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|--
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|--
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|--
|Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|--
|Disney+ Premium Sur
|Chile
|--
|Disney+ Premium Chile
|Argentina
|--
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|--
|Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|--
|Disney+ Premium Argentina
|México
|Sky Sports Mexico
|Sky+, izzi
|Estados Unidos (ET)
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (CT)
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (PT)
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
En España, el Barcelona vs. Racing se verá por M+ LALIGA, también disponible en señal HDR, y mediante LaLiga TV Bar para establecimientos autorizados. Los abonados pueden acceder online desde Movistar Plus+, siempre que tengan contratado el paquete de fútbol correspondiente. Asimismo, el encuentro se podrá ver por DAZN Spain y DAZN LaLiga.
Para Perú y la mayor parte de Sudamérica, la señal prevista es Disney+ Premium por streaming. Para el público peruano, el encuentro está programado a las 2:30 p. m.; se recomienda conectarse unos minutos antes para confirmar la disponibilidad de la transmisión en su plan contratado.
En Estados Unidos, la emisión en español será por ESPN Deportes, mientras que las opciones digitales incluyen ESPN+, fuboTV y ESPN App. El encuentro inicia a las 3:30 p. m. ET, 2:30 p. m. CT y 12:30 p. m. PT.