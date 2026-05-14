Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants se enfrentan este jueves 14 de mayo, a las 20:10 horas del Tiempo del Centro de México (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) , en el Dodger Stadium, en un duelo que puede marcar momentos clave de la semana en la Liga Nacional. En juego está definir quién sostiene la presión en la parte alta y quién logra reaccionar tras un tropiezo reciente, en un contexto donde el duelo entre ambos vuelve a condicionar la pelea por la cima. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego 3? Aquí te contamos todos los detalles, según el países donde te encuentres.

La previa llega cargada de expectativas: a casi 50 días del inicio de la temporada 2026, la lucha por la cima de la Liga Nacional se ha estrechado. Dodgers y Padres comparten marca (24-16) y se mantienen cerca de los líderes, mientras que los Atlanta Braves han protagonizado el golpe más mediático de la semana tras vencer a Los Ángeles en doble jornada (7-2 el sábado y 7-2 el domingo), reafirmando su condición de contendientes. Para los Dodgers, esta serie en casa representa una oportunidad para frenar el impulso rival y recuperar la confianza de la rotación abridora.

En el plano individual, la alineación de los Dodgers apostará por su profundidad ofensiva y el manejo del bullpen para contener a unos Giants que han demostrado capacidad para resolver juegos cerrados. La atención estará puesta en la labor de los abridores y su capacidad para trabajar entradas largas, así como en la gestión de los relevistas en los episodios finales.

En México, la transmisión estará disponible a través de FOX y FOX ONE, con opciones de streaming mediante las plataformas digitales del grupo (requieren suscripción activa). Los aficionados que prefieran la narración en inglés pueden recurrir a MLB.TV, servicio que ofrece el juego en vivo y repeticiones bajo demanda, sujeto a restricciones de blackout según la región.

En Estados Unidos, la cobertura combina cadenas nacionales y cadenas regionales, con MLB.TV como alternativa para usuarios fuera de las zonas restringidas. Es recomendable verificar el estado del blackout en la aplicación antes del partido y confirmar si la señal local estará disponible en cada mercado.

Para Sudamérica y Centroamérica, MLB.TV sigue siendo la opción más directa para ver el encuentro en vivo, con transmisiones en inglés y, en algunos casos, en español. La disponibilidad puede variar según acuerdos locales, por lo que conviene revisar las condiciones de suscripción y la disponibilidad de juegos en cada país.

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 20:10 FOX, FOX ONE MLB.TV y Fox digital apps Estados Unidos 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT ESPN Select, SNLA+, NBC Sports MLB.TV (sujeto a blackout regional) Costa Rica 20:10 — MLB.TV Guatemala 20:10 — MLB.TV El Salvador 20:10 — MLB.TV Nicaragua 20:10 — MLB.TV Honduras 20:10 — MLB.TV Panamá 21:10 — MLB.TV Colombia 21:10 — MLB.TV Perú 21:10 — MLB.TV Ecuador 21:10 — MLB.TV Venezuela 22:10 — MLB.TV Puerto Rico 22:10 — MLB.TV Rep. Dominicana 22:10 — MLB.TV Cuba 22:10 — MLB.TV Chile 22:10 — MLB.TV Paraguay 22:10 — MLB.TV Argentina 23:10 — MLB.TV Brasil 23:10 — MLB.TV Uruguay 23:10 — MLB.TV