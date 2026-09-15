El Real Madrid vs. Elche se realizará por la sexta jornada de LaLiga 2026-27, este martes 15 de septiembre en el estadio Martínez Valero. La ‘Casa Blanca’ visitará Alicante con el objetivo de conseguir los tres puntos que le permitan mantenerse en los primeros puestos de la clasificación, actualmente liderada por el Barcelona.

José Mourinho todavía trabaja en la consolidación de su propuesta futbolística. El técnico portugués ha reconocido que su equipo necesita tiempo para asimilar completamente sus conceptos y advirtió que podrían pasar un par de meses antes de que sus dirigidos logren desarrollar con mayor naturalidad el sistema que pretende implementar. Aunque existen aspectos positivos, el funcionamiento colectivo aún presenta margen de mejora.

Real Madrid y Elche medirán fuerzas en partido válido por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 en España. Sepa dónde televisan el enfrentamiento ante el Elche CF en directo vía Movistar Plus+ LaLiga TV y online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

La falta de contundencia frente al arco es uno de los principales aspectos que genera preocupación entre los aficionados. Kylian Mbappé y Vinicius Jr. consiguen generar peligro, encuentran espacios y participan constantemente en las acciones ofensivas, pero la definición continúa siendo una asignatura pendiente. A ello se suma la necesidad de alcanzar mayor solidez en la última línea para evitar complicaciones ante los ataques rivales.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga 2026-27?

El partido entre Real Madrid y Elche se realizará en el estadio Martínez Valero y es válido por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Revisa los horarios del compromiso según tu localidad.

País Hora México 1:30 p. m. España 9:30 p.m. Guatemala 1:30 p. m. El Salvador 1:30 p. m. Honduras 1:30 p. m. Nicaragua 1:30 p. m. Costa Rica 1:30 p. m. Belice 1:30 p. m. Colombia 2:30 p. m. Perú 2:30 p. m. Ecuador 2:30 p. m. Panamá 2:30 p. m. Venezuela 3:30 p. m. Bolivia 3:30 p. m. Cuba 3:30 p. m. República Dominicana 3:30 p. m. Puerto Rico 3:30 p. m. Chile 4:30 p. m. Argentina 4:30 p. m. Uruguay 4:30 p. m. Paraguay 4:30 p. m. Brasil (Brasilia) 4:30 p. m.

Horarios del Real Madrid vs. Elche CF en Estados Unidos

Revisa la hora del partido entre el Real Madrid de Mbappé contra Elche por LaLiga en Estados Unidos:

Hora del Este (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:30 PM

Hora del Centro (Chicago, Houston, Dallas): 2:30 PM

Hora de la Montaña (Denver, Phoenix): 1:30 PM

Hora del Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco): 12:30 PM

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga 2026-27?

La transmisión del partido entre Real Madrid contra Elche se realizará este martes 15 de septiembre y en América Latina la transmisión estará a cargo de DirecTV y su app DGO. Revisa dónde ver el duelo según tu país.

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

México: Sky Sports, Sky+ e izzi

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Colombia: DIRECTV Sports y DGO

Costa Rica: ViX y Sky Sports

República Dominicana: ViX y Sky Sports

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Puerto Rico: ESPN 2 y ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

En Estados Unidos, el partido entre Real Madrid y Elche lo puedes ver por ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App. En México, el duelo estará disponible por Sky Sports, Sky+ e izzi.