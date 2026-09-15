El Real Madrid vs. Elche se realizará por la sexta jornada de LaLiga 2026-27, este martes 15 de septiembre en el estadio Martínez Valero. La ‘Casa Blanca’ visitará Alicante con el objetivo de conseguir los tres puntos que le permitan mantenerse en los primeros puestos de la clasificación, actualmente liderada por el Barcelona.
José Mourinho todavía trabaja en la consolidación de su propuesta futbolística. El técnico portugués ha reconocido que su equipo necesita tiempo para asimilar completamente sus conceptos y advirtió que podrían pasar un par de meses antes de que sus dirigidos logren desarrollar con mayor naturalidad el sistema que pretende implementar. Aunque existen aspectos positivos, el funcionamiento colectivo aún presenta margen de mejora.
La falta de contundencia frente al arco es uno de los principales aspectos que genera preocupación entre los aficionados. Kylian Mbappé y Vinicius Jr. consiguen generar peligro, encuentran espacios y participan constantemente en las acciones ofensivas, pero la definición continúa siendo una asignatura pendiente. A ello se suma la necesidad de alcanzar mayor solidez en la última línea para evitar complicaciones ante los ataques rivales.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga 2026-27?
El partido entre Real Madrid y Elche se realizará en el estadio Martínez Valero y es válido por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Revisa los horarios del compromiso según tu localidad.
|País
|Hora
|México
|1:30 p. m.
|España
|9:30 p.m.
|Guatemala
|1:30 p. m.
|El Salvador
|1:30 p. m.
|Honduras
|1:30 p. m.
|Nicaragua
|1:30 p. m.
|Costa Rica
|1:30 p. m.
|Belice
|1:30 p. m.
|Colombia
|2:30 p. m.
|Perú
|2:30 p. m.
|Ecuador
|2:30 p. m.
|Panamá
|2:30 p. m.
|Venezuela
|3:30 p. m.
|Bolivia
|3:30 p. m.
|Cuba
|3:30 p. m.
|República Dominicana
|3:30 p. m.
|Puerto Rico
|3:30 p. m.
|Chile
|4:30 p. m.
|Argentina
|4:30 p. m.
|Uruguay
|4:30 p. m.
|Paraguay
|4:30 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|4:30 p. m.
Horarios del Real Madrid vs. Elche CF en Estados Unidos
Revisa la hora del partido entre el Real Madrid de Mbappé contra Elche por LaLiga en Estados Unidos:
- Hora del Este (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:30 PM
- Hora del Centro (Chicago, Houston, Dallas): 2:30 PM
- Hora de la Montaña (Denver, Phoenix): 1:30 PM
- Hora del Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco): 12:30 PM
¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga 2026-27?
La transmisión del partido entre Real Madrid contra Elche se realizará este martes 15 de septiembre y en América Latina la transmisión estará a cargo de DirecTV y su app DGO. Revisa dónde ver el duelo según tu país.
- Argentina: DIRECTV Sports y DGO
- México: Sky Sports, Sky+ e izzi
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Chile: DIRECTV Sports y DGO
- Colombia: DIRECTV Sports y DGO
- Costa Rica: ViX y Sky Sports
- República Dominicana: ViX y Sky Sports
- Ecuador: DIRECTV Sports y DGO
- El Salvador: ViX y Sky Sports
- Guatemala: ViX y Sky Sports
- Honduras: ViX y Sky Sports
- Nicaragua: ViX y Sky Sports
- Panamá: ViX y Sky Sports
- Perú: DIRECTV Sports y DGO
- Puerto Rico: ESPN 2 y ESPN Deportes
- Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.
En Estados Unidos, el partido entre Real Madrid y Elche lo puedes ver por ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App. En México, el duelo estará disponible por Sky Sports, Sky+ e izzi.