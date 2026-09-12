Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO HOY 12 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO HOY 12 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se juega este sábado en el Santiago Bernabéu, por una nueva jornada de LaLiga. El equipo blanco afronta el partido con la obligación de reaccionar tras su primera derrota del campeonato: el 0-1 ante Real Betis frenó su arranque y lo dejó en el tercer puesto, con nueve puntos de 12 posibles. Enfrente estará un Rayo Vallecano que llega fortalecido después de imponerse 3-2 al Racing de Santander y buscará trasladar esa confianza a uno de los estadios más exigentes del fútbol español.

¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del juego desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO HOY 12 de septiembre?

El Real Madrid vs. Rayo Vallecano se juega este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Santiago Bernabéu, por la jornada 5 de LaLiga 2026-27. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular (19:00 UTC).

País o regiónHora del partidoDía
España (peninsular)21:00Sábado 12 de septiembre
Reino Unido20:00Sábado 12 de septiembre
Argentina16:00Sábado 12 de septiembre
Uruguay16:00Sábado 12 de septiembre
Paraguay16:00Sábado 12 de septiembre
Chile16:00Sábado 12 de septiembre
Bolivia15:00Sábado 12 de septiembre
Venezuela15:00Sábado 12 de septiembre
Colombia14:00Sábado 12 de septiembre
Perú14:00Sábado 12 de septiembre
Ecuador14:00Sábado 12 de septiembre
Panamá14:00Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos (ET)15:00Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos (CT)14:00Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos (MT)13:00Sábado 12 de septiembre
Estados Unidos (PT)12:00Sábado 12 de septiembre
México13:00Sábado 12 de septiembre
Costa Rica13:00Sábado 12 de septiembre
Guatemala13:00Sábado 12 de septiembre
Honduras13:00Sábado 12 de septiembre
El Salvador13:00Sábado 12 de septiembre
Nicaragua13:00Sábado 12 de septiembre

En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, Real Madrid recibe al Rayo Vallecano a las 2:00 p. m.. Será un horario de tarde, ideal para seguir el partido en directo antes de la franja nocturna local.

Para la audiencia del Cono Sur, el encuentro se verá a las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En Bolivia y Venezuela comenzará una hora antes, a las 3:00 p. m.

En México, Centroamérica y la costa oeste de Estados Unidos, el duelo tendrá una programación más temprana: inicia a la 1:00 p. m. en Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; y a las 12:00 p. m. en horario del Pacífico estadounidense. En España, el choque se disputará en horario estelar, a las 9:00 p. m., en el Bernabéu.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se juega este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Santiago Bernabéu, por la quinta jornada de LaLiga. El inicio está programado para las 14:00 en Perú, equivalente a las 21:00 en España y 19:00 UTC.

País o regiónHora localTVStreaming online
Perú, Colombia y Ecuador14:00ESPNDisney+ Premium
Argentina y Uruguay16:00ESPNDisney+ Premium
Chile15:00ESPNDisney+ Premium
Bolivia, Paraguay y Venezuela15:00ESPNDisney+ Premium
España21:00DAZN LaLiga; LaLiga TV BarDAZN
México13:00Sky SportsSky+
Centroamérica12:00–13:00, según paísSky SportsSky+ y ViX Premium en mercados habilitados
Estados Unidos15:00 ET / 12:00 PTESPN DeportesESPN+

En Perú, el derbi entre Real Madrid y Rayo Vallecano podrá seguirse desde las 2:00 p. m. mediante Disney+ Premium; ESPN figura como la señal televisiva para Sudamérica. Es necesario contar con un plan que incluya la transmisión en vivo de LaLiga.espn.com+1

Para España, el partido se emitirá a las 9:00 p. m. por DAZN LaLiga, tanto desde la plataforma de streaming DAZN como a través de los diales habilitados por sus operadores asociados. Los bares y establecimientos con licencia pueden verlo por LaLiga TV Bar.

En México, la transmisión será exclusiva de Sky Sports, con acceso online a través de Sky+, desde la 1:00 p. m. de Ciudad de México. No está prevista emisión por televisión abierta.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC