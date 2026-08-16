Es el turno de ver nuevamente al equipo de José Mourinho en acción y esta vez con su plantilla completa. Desde el Veltins Arena de Alemania, no te pierdas el partido de Real Madrid vs. Schalke 04 EN VIVO, en un duelo amistoso de preparación a muy poco del inicio de las temporadas en LaLiga y Bundesliga. A continuación, te dejaré con la hora de inicio y los canales de transmisión para que puedas seguir este enfrentamiento.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Schalke 04 por amistoso 2026?

Este domingo 16 de agosto, no te pierdas el duelo de Real Madrid vs. Schalke 04 en vivo a partir de las 17:00 horas de España, en lo que será el juego de preparación del equipo de José Mourinho. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo.

España: 17:00

17:00 Estados Unidos: 11:00 (Este) / 10:00 (Centro) / 09:00 (Montaña) / 08:00 (Pacífico)

11:00 (Este) / 10:00 (Centro) / 09:00 (Montaña) / 08:00 (Pacífico) México: 09:00 (Ciudad de México)

09:00 (Ciudad de México) Argentina: 12:00

12:00 Chile: 11:00

11:00 Colombia: 10:00

10:00 Ecuador: 10:00

10:00 Centroamérica: 09:00 (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice)

09:00 (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice) El Caribe: 11:00 (Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y otras zonas)

11:00 (Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y otras zonas) Paraguay: 11:00

11:00 Perú: 10:00

10:00 Venezuela: 11:00

11:00 Uruguay: 12:00

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Schalke 04 EN VIVO por amistoso 2026?

La transmisión del partido de Real Madrid vs. Schalke 04 se verá a través de la señal de Real Madrid TV vía RM Play, en lo que es la única opción desde España, México, Estados Unidos y todo el mundo para poder ver este duelo amistoso a solo una semana del arranque liguero.

Real Madrid vs. Schalke 04: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Guler, Silva; Brahim, Espí, Vinicius

Courtois; Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Guler, Silva; Brahim, Espí, Vinicius Schalke 04: Karius; Vitalie Becker, Timo Becker, Kuruçay, Ayhan, Tanaka; El-Faouzi, Aouchiche, Ebimbe; Karaman, Adamau.