Por los 16avos de final del Mundial 2026, Australia y Egipto se verán las caras en el Estadio Dallas este viernes 3 de julio. Si no te quieres perder el partido, revisa esta nota para que sepas a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Australia vs. Egipto en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Australia vs. Egipto por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:00 pm
- Estados Unidos (CT): 1:00 pm
- Estados Unidos (MT): 12:00 pm
- Estados Unidos (PT): 11:00 am
- México (CDMX): 12:00 pm
- España: 8:00 pm
- Puerto Rico: 2:00 pm
- República Dominicana: 2:00 pm
- Panamá: 1:00 pm
- Costa Rica: 12:00 pm
- El Salvador: 12:00 pm
- Guatemala: 12:00 pm
- Honduras: 12:00 pm
- Nicaragua: 12:00 pm
- Argentina: 3:00 pm
- Brasil (Brasilia): 3:00 pm
- Uruguay: 3:00 pm
- Chile (Santiago): 2:00 pm
- Paraguay: 3:00 pm
- Bolivia: 2:00 pm
- Venezuela: 2:00 pm
- Ecuador: 1:00 pm
- Perú: 1:00 pm
- Colombia: 1:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Australia vs. Egipto?
El Australia vs. Egipto por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 3 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes