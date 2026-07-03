Por los 16avos de final del Mundial 2026, Australia y Egipto se verán las caras en el Estadio Dallas este viernes 3 de julio. Si no te quieres perder el partido, revisa esta nota para que sepas a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Australia vs. Egipto por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Australia vs. Egipto en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Australia vs. Egipto por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:00 pm

Estados Unidos (CT): 1:00 pm

Estados Unidos (MT): 12:00 pm

Estados Unidos (PT): 11:00 am

México (CDMX): 12:00 pm

España: 8:00 pm

Puerto Rico: 2:00 pm

República Dominicana: 2:00 pm

Panamá: 1:00 pm

Costa Rica: 12:00 pm

El Salvador: 12:00 pm

Guatemala: 12:00 pm

Honduras: 12:00 pm

Nicaragua: 12:00 pm

Argentina: 3:00 pm

Brasil (Brasilia): 3:00 pm

Uruguay: 3:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 3:00 pm

Bolivia: 2:00 pm

Venezuela: 2:00 pm

Ecuador: 1:00 pm

Perú: 1:00 pm

Colombia: 1:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Australia vs. Egipto?

El Australia vs. Egipto por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 3 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes

Australia vs. Egipto se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @socceroos)