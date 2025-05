La nostalgia por los años 90 se intensifica en el Madison Square Garden de Nueva York donde los New York Knicks se medirán contra los Indiana Pacers por el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este este miércoles 21 de mayo. Si quieres saber a qué hora juegan Knicks vs. Pacers EN VIVO, aquí te damos todos los detalles de este histórico enfrentamiento.

Tanto los Knicks como los Pacers llegan a esta instancia por primera vez desde el año 1999 y 2000, respectivamente. Este resurgimiento trae un enfrentamiento emblemático entre ambas franquicias, ya que han sido verdugos el uno del otro en el pasado. Este nuevo capítulo de la rivalidad promete ser tan intenso como los anteriores.

New York Knicks eliminó a Boston Celtics en las semifinales para clasificar a las Finales de la Conferencia Este de la NBA. | Crédito: New York Knicks / Facebook ×

¿A qué hora juegan Knicks vs. Pacers por Juego 1 de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2025?

El primer partido entre los New York Knicks y los Indiana Pacers por las Finales de Conferencia Este de la NBA empieza este miércoles, 21 de mayo de 2025, a las 8pm ET (5pm PT) desde el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, New York.

¿A qué hora juegan Knicks vs. Pacers por Juego 1 de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2025 desde Florida?

El Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este entre New York Knicks e Indiana Pacers comienza a las 8pm ET (hora de Florida) de este miércoles, 21 de mayo de 2025, desde el Madison Square Garden de Nueva York, New York.

¿A qué hora juegan Knicks vs. Pacers por Juego 1 de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2025 desde Texas?

El primer enfrentamiento de la serie entre los New York Knicks y los Indiana Pacers por las Finales de Conferencia Este de la temporada 2025 de la NBA tiene como hora de inicio las 7pm CT (hora de Texas) de este miércoles, 21 de mayo de 2025, desde el Madison Square Center de Nueva, California.

¿A qué hora juegan Knicks vs. Pacers por Juego 1 de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2025 desde California?

Los duelos de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2025 empiezan con el Juego 1 entre New York Knicks e Indiana Pacers a las 5pm PT (hora de California) este miércoles, 21 de mayo de 2025, desde el Madison Square Garden de Nueva York, New York.

Indiana Pacers dejó atrás a Cleveland Cavaliers en las semifinales para clasificar a las Finales de la Conferencia Este de la NBA. | Crédito: Indiana Pacers / Facebook ×

Horarios del partido Knicks vs. Pacers por Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2025

19:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y El Salvador

20:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y Haití

21:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Bolivia

22:00 horas de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 horas del Lunes, 17 de febrero en España

Knicks vs. Pacers: horario, TV y dónde ver el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2025

Estadio : Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Nueva York (Estados Unidos)

: Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Nueva York (Estados Unidos) Día : Miércoles, 21 de mayo de 2025

: Miércoles, 21 de mayo de 2025 Horario : 8pm ET | 7pm CT | 6pm MT | 5pm PT

: 8pm ET | 7pm CT | 6pm MT | 5pm PT TV : ESPN (Latinoamérica), TNT (EEUU) y M+ Deportes Canal 63 (España).

: ESPN (Latinoamérica), TNT (EEUU) y M+ Deportes Canal 63 (España). Streaming: Disney+ (Latinoamérica), Max (EEUU) y NBA League Pass (Internacional)