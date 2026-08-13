Los Vaqueros de Bayamón buscarán dar otro paso hacia el campeonato cuando enfrenten a los Santeros de Aguada este viernes 14 de agosto por el Juego 3 de la Final Brava 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico. Bayamón domina 2-0 la serie después de ganar los dos primeros partidos y tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja en la definición por el título.

El tercer encuentro se disputará en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, y comenzará a las 8:00 p. m. de Puerto Rico. El horario también corresponde a las 8:00 p. m. ET en la costa este de Estados Unidos. El calendario oficial del BSN confirma la fecha, la sede y la hora del partido, además de señalar la BSN App y YouTube entre las plataformas para seguirlo.

Para los aficionados en Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico será la señal de televisión anunciada para el Juego 3 de la Final Brava. La cobertura digital del BSN también ofrece alternativas para seguir el encuentro a través de sus plataformas oficiales.

En Estados Unidos, la Final Brava cuenta con cobertura de NBC Sports Regional Networks, con señales como NBC Sports Bay Area, NBC Sports California, NBC Sports Boston y NBC Sports Philadelphia. Además, la serie aparece dentro de la programación de Fubo mediante contenido de NBC Sports Bay Area.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón EN VIVO por el Juego 3 de la NBS 2026?

Estos son los horarios y las señales identificadas para seguir Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón por el tercer partido de la Final Brava del BSN 2026:

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING Puerto Rico 8:00 p. m. Telemundo Puerto Rico BSN App / YouTube Estados Unidos - Este 8:00 p. m. ET NBC Sports regional Peacock* Estados Unidos - Centro 7:00 p. m. CT NBC Sports regional Peacock* Estados Unidos - Montaña 6:00 p. m. MT NBC Sports regional Peacock* Estados Unidos - Pacífico 5:00 p. m. PT NBC Sports Bay Area / NBC Sports California* Peacock*

*La disponibilidad de las señales regionales de NBC Sports y de Peacock puede variar según el mercado y el servicio contratado. Fubo también cuenta con contenido de la Final Brava a través de NBC Sports Bay Area, aunque las fichas localizadas incluyen retransmisiones posteriores de los partidos. Fubo

¿Dónde ver Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico?

El Juego 3 de la Final Brava podrá seguirse por Telemundo Puerto Rico, según la programación promocional de la serie.

El partido está programado para las 8:00 p. m. del viernes 14 de agosto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Para quienes prefieran seguirlo por internet, el calendario oficial del BSN identifica BSN App y YouTube como plataformas asociadas al encuentro.

¿Dónde ver Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón en Estados Unidos?

Los aficionados del BSN en Estados Unidos podrán encontrar la cobertura de la Final Brava mediante las redes regionales de NBC Sports. Entre las señales contempladas para la cobertura aparecen NBC Sports Bay Area, NBC Sports California, NBC Sports Boston y NBC Sports Philadelphia.

La disponibilidad dependerá del mercado en el que se encuentre el espectador. Peacock también forma parte de las alternativas de streaming asociadas a la cobertura regional.

Fubo, por su parte, tiene fichas de los enfrentamientos de la serie a través de NBC Sports Bay Area. La programación localizada también incluye retransmisiones de los partidos en fechas posteriores, por lo que conviene distinguir entre la emisión original del Juego 3 y los replays disponibles posteriormente.