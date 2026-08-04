Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recibe a Unión Deportiva Almería en el Cidade do Futbul (Oeiras-Lisboa), que es donde se concentra la Selección de Portugal y donde se aloja administrativamente la Federación Portuguesa de Fútbol, este martes 04 de agosto (1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. Tiempo del Centro / 10:00 a.m. PT) para su tradicional partido de pretemporada . ¿Quieres mirar el partido Al-Nassr vs. Almería en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, México y Latinoamérica, el cotejo entre Al-Nassr y Almería se transmitirá en vivo y en directo única y exclusivamente a través de la plataforma de streaming STC TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Almería por amistoso?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT STC TV México 11:00 STC TV Costa Rica 11:00 STC TV Guatemala 11:00 STC TV El Salvador 11:00 STC TV Nicaragua 11:00 STC TV Guatemala 11:00 STC TV Perú 12:00 STC TV Chile 13:00 STC TV Argentina 14:00 STC TV

¿Juega Cristiano Ronaldo en el amistoso Al Nassr vs. Almería?

Para los aficionados que se preguntan si Cristiano Ronaldo jugará el partido amistoso entre Al Nassr y la UD Almería, la respuesta oficial es negativa, ya que el astro portugués no sumará minutos en el terreno de juego. Tras su reciente participación con la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 celebrada en Norteamérica, el delantero continúa su periodo de vacaciones reglamentarias, razón que justifica su ausencia en la actual gira de pretemporada europea del club saudí. Aunque el atacante lusitano ya se encuentra en la etapa final de su descanso y todavía no se ha reportado a los entrenamientos oficiales en Riyadh, su presencia está confirmada en el complejo de la Ciudad del Fútbol en Oeiras. Desde allí, CR7 apoyará a su equipo y presenciará el encuentro desde las gradas, marcando su primer acercamiento con la plantilla antes de reintegrarse formalmente a las órdenes del cuerpo técnico para encarar la nueva campaña.