Al Nassr y Almería se enfrentan en un nuevo partido amistoso de pretemporada. Consulte la guía completa con horarios de transmisión y canales de televisión para ver el encuentro en vivo. | Crédito: Composición Mag
Al Nassr y Almería se enfrentan en un nuevo partido amistoso de pretemporada. Consulte la guía completa con horarios de transmisión y canales de televisión para ver el encuentro en vivo. | Crédito: Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recibe a Unión Deportiva Almería en el Cidade do Futbul (Oeiras-Lisboa), que es donde se concentra la Selección de Portugal y donde se aloja administrativamente la Federación Portuguesa de Fútbol, este martes 04 de agosto (1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. Tiempo del Centro / 10:00 a.m. PT) para su tradicional partido de pretemporada . ¿Quieres mirar el partido Al-Nassr vs. Almería en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, México y Latinoamérica, el cotejo entre Al-Nassr y Almería se transmitirá en vivo y en directo única y exclusivamente a través de la plataforma de streaming STC TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Almería por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PTSTC TV
México11:00STC TV
Costa Rica11:00STC TV
Guatemala11:00STC TV
El Salvador11:00STC TV
Nicaragua11:00STC TV
Guatemala11:00STC TV
Perú12:00STC TV
Chile13:00STC TV
Argentina14:00STC TV

¿Juega Cristiano Ronaldo en el amistoso Al Nassr vs. Almería?

Para los aficionados que se preguntan si Cristiano Ronaldo jugará el partido amistoso entre Al Nassr y la UD Almería, la respuesta oficial es negativa, ya que el astro portugués no sumará minutos en el terreno de juego. Tras su reciente participación con la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 celebrada en Norteamérica, el delantero continúa su periodo de vacaciones reglamentarias, razón que justifica su ausencia en la actual gira de pretemporada europea del club saudí. Aunque el atacante lusitano ya se encuentra en la etapa final de su descanso y todavía no se ha reportado a los entrenamientos oficiales en Riyadh, su presencia está confirmada en el complejo de la Ciudad del Fútbol en Oeiras. Desde allí, CR7 apoyará a su equipo y presenciará el encuentro desde las gradas, marcando su primer acercamiento con la plantilla antes de reintegrarse formalmente a las órdenes del cuerpo técnico para encarar la nueva campaña.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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