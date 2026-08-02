El Club América y Santos Laguna se enfrentan este fin de semana en la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el histórico Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, de la Ciudad de México (CDMX). El cuadro de Coapa buscará hacer valer su peso como local en la capital mexicana frente a un conjunto lagunero que llega urgido de resultados positivos cuando se vean las caras este domingo 02 de agosto a partir de las 5 p.m. Tiempo del Centro / 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT . Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo, según el país en el que te encuentres.

Bajo el nuevo proyecto deportivo encabezado por el director técnico Guillermo Almada, las Águilas mantienen el invicto, aunque su nivel colectivo todavía tiene un amplio margen de mejora. Tras superar a los Gallos Blancos del Querétaro y firmar un empate reciente contra el Atlante, el equipo azulcrema sabe que la exigencia de su afición es máxima. Al jugar frente a su público, la plantilla tiene la obligación absoluta de sumar de a tres puntos y exhibir un funcionamiento mucho más sólido sobre el terreno de juego.

Por su parte, los Guerreros afrontan una prueba de alta complejidad en su intento por rescatar sus primeras unidades del semestre y abandonar el fondo de la tabla general. Sus recientes tropiezos frente a Monterrey y Atlas los mantienen en la zona baja de la clasificación, compartiendo el sótano con León y FC Juárez. Sumado a su mal momento deportivo, los laguneros deberán luchar contra una pesada estadística histórica, ya que no logran derrotar al América en condición de visitante desde noviembre de 2019.

¿A qué hora ver EN VIVO América vs. Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego América vs. Santos por la Fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 02 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

México (CDMX): 5:00 pm

España: 1:00 am del lunes 03 de agosto

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO América vs. Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Este domingo 02 de agosto se podrá ver el América vs. Santos por la Jornada 3 del Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, ViX, Layvtime

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Puerto Rico: ViX

Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Sporty, NetSky+

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN