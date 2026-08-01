Ronie Bautista
Ronie Bautista

Arsenal visita a Girona FC en el Estadio Municipal de Montilivi de la ciudad de la ciudad de Gerona (España) este sábado 01 de agosto (2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT) en un partido amistoso de preparación para ambas escuadras. ¿Deseas ver el partido Arsenal vs. Girona FC en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Arsenal Football Club y Girona Futbol Club se transmitirá en vivo y en directo por fuboTV, FOX Deportes y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por FOX Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los gunners o a los Blanc-i-Vermells durante su encuentro, tu mejor opción será usar un VPN para conectarte a los servidores de España y sintonizar los canales Esport3, Movistar y/o +3Cat.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal vs. Girona FC por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PTfuboTV, FOX Deportes y FOX One
México12:00VPN
Costa Rica12:00VPN
Guatemala12:00VPN
El Salvador12:00VPN
Nicaragua12:00VPN
Guatemala12:00VPN
Perú13:00VPN
Chile14:00VPN
Argentina15:00VPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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