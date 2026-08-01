FC Cincinnati y San Jose Earthquakes protagonizarán un encuentro de alto voltaje cuando se vean las caras en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati, Ohio (Estados Unidos) este sábado 01 de agosto (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) por la temporada regular de la MLS 2026. ¿Deseas ver el partido Cincinnati vs. San Jose Eartquakes en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, México o en cualquier país de Latinoamérica, el cotejo entre Football Club Cincinatti y SJ Earthquakes se transmitirá en vivo y en directo por Apple TV vía MLS Season Pass por si deseas apoyar a los Orange and Blueo o a The Quakes.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Cincinnati vs. San Jose Earthquakes por MLS 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
|MLS Season Pass de Apple TV
|México
|17:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Costa Rica
|17:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Guatemala
|17:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|El Salvador
|17:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Nicaragua
|17:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Guatemala
|17:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Perú
|18:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Chile
|19:30
|MLS Season Pass de Apple TV
|Argentina
|20:30
|MLS Season Pass de Apple TV