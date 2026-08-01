Acción del encuentro entre FC Cincinnati y San Jose Earthquakes por la temporada regular de la MLS 2026. Consulte la guía de televisión y plataformas digitales para seguir el partido en vivo. | Crédito: mls.com / Composición Mag
Acción del encuentro entre FC Cincinnati y San Jose Earthquakes por la temporada regular de la MLS 2026. Consulte la guía de televisión y plataformas digitales para seguir el partido en vivo. | Crédito: mls.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

FC Cincinnati y San Jose Earthquakes protagonizarán un encuentro de alto voltaje cuando se vean las caras en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati, Ohio (Estados Unidos) este sábado 01 de agosto (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) por la temporada regular de la MLS 2026. ¿Deseas ver el partido Cincinnati vs. San Jose Eartquakes en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Horarios y canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS. El compromiso se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.
CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Horarios y canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS. El compromiso se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

En Estados Unidos, México o en cualquier país de Latinoamérica, el cotejo entre Football Club Cincinatti y SJ Earthquakes se transmitirá en vivo y en directo por Apple TV vía MLS Season Pass por si deseas apoyar a los Orange and Blueo o a The Quakes.

CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes que se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChapGPT.
CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes que se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChapGPT.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cincinnati vs. San Jose Earthquakes por MLS 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PTMLS Season Pass de Apple TV
México17:30MLS Season Pass de Apple TV
Costa Rica17:30MLS Season Pass de Apple TV
Guatemala17:30MLS Season Pass de Apple TV
El Salvador17:30MLS Season Pass de Apple TV
Nicaragua17:30MLS Season Pass de Apple TV
Guatemala17:30MLS Season Pass de Apple TV
Perú18:30MLS Season Pass de Apple TV
Chile19:30MLS Season Pass de Apple TV
Argentina20:30MLS Season Pass de Apple TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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