Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps protagonizarán un gran partido este miércoles 22 de julio, cuando se enfrenten en el TQL Stadium por la Fecha 16 de la MLS 2026. Si no te quieres perder el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026 este miércoles 22 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 4:30 pm

España: 1:00 am del jueves 23 de julio

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 7:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps?

Este miércoles 22 de julio se podrá ver el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass