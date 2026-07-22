Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps protagonizarán un gran partido este miércoles 22 de julio, cuando se enfrenten en el TQL Stadium por la Fecha 16 de la MLS 2026. Si no te quieres perder el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026 este miércoles 22 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:30 pm
  • España: 1:00 am del jueves 23 de julio
  • México (CDMX): 5:30 pm
  • Puerto Rico: 7:30 pm
  • República Dominicana: 7:30 pm
  • Panamá: 6:30 pm
  • Costa Rica: 5:30 pm
  • El Salvador: 5:30 pm
  • Guatemala: 5:30 pm
  • Honduras: 5:30 pm
  • Nicaragua: 5:30 pm
  • Argentina: 8:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:30 pm
  • Uruguay: 8:30 pm
  • Chile (Santiago): 7:30 pm
  • Paraguay: 8:30 pm
  • Bolivia: 7:30 pm
  • Venezuela: 7:30 pm
  • Ecuador: 6:30 pm
  • Perú: 6:30 pm
  • Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps?

Este miércoles 22 de julio se podrá ver el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: MLS Season Pass
  • Estados Unidos: MLS Season Pass
  • España: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Brasil: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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