Ronie Bautista
Ronie Bautista

FC Barcelona visitará Inglaterra para enfrentar al Birmingham City en el St. Andrew’s Stadium del barrio de Bordesley de Birmingham (Reino Unido) este viernes 31 de julio (2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT) en su preparación para la temporada 2026/27. ¿Deseas ver el partido FC Barcelona vs. Birgminham City en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, México y Latinoamérica, el cotejo entre FC Barcelona y Real Salt Lake City se transmitirá en vivo y en directo a través de Barça Play y YouTube Premium en el canal oficial del equipo culé.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PTBarça Play y YouTube Premium
México20:30Barça Play y YouTube Premium
Costa Rica20:30Barça Play y YouTube Premium
Guatemala20:30Barça Play y YouTube Premium
El Salvador20:30Barça Play y YouTube Premium
Nicaragua20:30Barça Play y YouTube Premium
Guatemala20:30Barça Play y YouTube Premium
Perú21:30Barça Play y YouTube Premium
Chile22:30Barça Play y YouTube Premium
Argentina23:30Barça Play y YouTube Premium
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC