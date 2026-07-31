FC Barcelona visitará Inglaterra para enfrentar al Birmingham City en el St. Andrew’s Stadium del barrio de Bordesley de Birmingham (Reino Unido) este viernes 31 de julio (2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT) en su preparación para la temporada 2026/27. ¿Deseas ver el partido FC Barcelona vs. Birgminham City en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, México y Latinoamérica, el cotejo entre FC Barcelona y Real Salt Lake City se transmitirá en vivo y en directo a través de Barça Play y YouTube Premium en el canal oficial del equipo culé.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PT Barça Play y YouTube Premium México 20:30 Barça Play y YouTube Premium Costa Rica 20:30 Barça Play y YouTube Premium Guatemala 20:30 Barça Play y YouTube Premium El Salvador 20:30 Barça Play y YouTube Premium Nicaragua 20:30 Barça Play y YouTube Premium Guatemala 20:30 Barça Play y YouTube Premium Perú 21:30 Barça Play y YouTube Premium Chile 22:30 Barça Play y YouTube Premium Argentina 23:30 Barça Play y YouTube Premium