Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Inter Miami y Columbus Crew protagonizarán un gran partido este sábado 1 de agosto, cuando se enfrenten en el Nu Stadium por la Fecha 18 de la MLS 2026. Si no te quieres perder el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Inter Miami vs. Columbus Crew en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026 este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:30 pm
  • España: 1:00 am del domingo 2 de agosto
  • México (CDMX): 5:30 pm
  • Puerto Rico: 7:30 pm
  • República Dominicana: 7:30 pm
  • Panamá: 6:30 pm
  • Costa Rica: 5:30 pm
  • El Salvador: 5:30 pm
  • Guatemala: 5:30 pm
  • Honduras: 5:30 pm
  • Nicaragua: 5:30 pm
  • Argentina: 8:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:30 pm
  • Uruguay: 8:30 pm
  • Chile (Santiago): 7:30 pm
  • Paraguay: 8:30 pm
  • Bolivia: 7:30 pm
  • Venezuela: 7:30 pm
  • Ecuador: 6:30 pm
  • Perú: 6:30 pm
  • Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Inter Miami vs. Columbus Crew?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver el Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: MLS Season Pass
  • México: MLS Season Pass
  • España: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Brasil: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
  • Costa Rica: MLS Season Pass
  • El Salvador: MLS Season Pass
  • Panamá: MLS Season Pass
  • República Dominicana: MLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC