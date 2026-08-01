Inter Miami y Columbus Crew protagonizarán un gran partido este sábado 1 de agosto, cuando se enfrenten en el Nu Stadium por la Fecha 18 de la MLS 2026. Si no te quieres perder el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Inter Miami vs. Columbus Crew en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026 este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 4:30 pm

España: 1:00 am del domingo 2 de agosto

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 7:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Inter Miami vs. Columbus Crew?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver el Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: MLS Season Pass

México: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

Costa Rica: MLS Season Pass

El Salvador: MLS Season Pass

Panamá: MLS Season Pass

República Dominicana: MLS Season Pass