El Liverpool choca ante el Leeds United en un duelo de preparación de alta intensidad. Infórmese sobre los canales de televisión y las opciones en línea habilitadas para sintonizar el juego en directo. | Crédito: Composición Mag
El Liverpool choca ante el Leeds United en un duelo de preparación de alta intensidad. Infórmese sobre los canales de televisión y las opciones en línea habilitadas para sintonizar el juego en directo. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Liverpool concluyen su viaje a Estados Unidos con un partido amistoso de pretemporada ante Leeds United en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Illinois, cuando se enfrenten este domingo 02 de julio (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT). ¿Deseas ver el partido Liverpool vs. Leeds United en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Liverpool Football Club y Leeds United Football Club se transmitirá en vivo y en directo por ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App; mientras que en Puerto Rico va por ESPN Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los Reds o a The Whites durante su encuentro, tu mejor opción será Claro Sports.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Liverpool vs. Leeds United por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PTESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México13:00Claro Sports
Costa Rica13:00Claro Sports
Guatemala13:00Claro Sports
El Salvador13:00Claro Sports
Nicaragua13:00Claro Sports
Guatemala13:00Claro Sports
Perú14:00Claro Sports
Chile15:00Claro Sports
Argentina16:00Claro Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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