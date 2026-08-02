Liverpool concluyen su viaje a Estados Unidos con un partido amistoso de pretemporada ante Leeds United en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Illinois, cuando se enfrenten este domingo 02 de julio (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) . ¿Deseas ver el partido Liverpool vs. Leeds United en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Liverpool Football Club y Leeds United Football Club se transmitirá en vivo y en directo por ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App; mientras que en Puerto Rico va por ESPN Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los Reds o a The Whites durante su encuentro, tu mejor opción será Claro Sports.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Liverpool vs. Leeds United por amistoso?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 13:00 Claro Sports Costa Rica 13:00 Claro Sports Guatemala 13:00 Claro Sports El Salvador 13:00 Claro Sports Nicaragua 13:00 Claro Sports Guatemala 13:00 Claro Sports Perú 14:00 Claro Sports Chile 15:00 Claro Sports Argentina 16:00 Claro Sports