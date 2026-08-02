Liverpool concluyen su viaje a Estados Unidos con un partido amistoso de pretemporada ante Leeds United en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Illinois, cuando se enfrenten este domingo 02 de julio (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT). ¿Deseas ver el partido Liverpool vs. Leeds United en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, el cotejo entre Liverpool Football Club y Leeds United Football Club se transmitirá en vivo y en directo por ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App; mientras que en Puerto Rico va por ESPN Deportes y NAICOM.
Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los Reds o a The Whites durante su encuentro, tu mejor opción será Claro Sports.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Liverpool vs. Leeds United por amistoso?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|13:00
|Claro Sports
|Costa Rica
|13:00
|Claro Sports
|Guatemala
|13:00
|Claro Sports
|El Salvador
|13:00
|Claro Sports
|Nicaragua
|13:00
|Claro Sports
|Guatemala
|13:00
|Claro Sports
|Perú
|14:00
|Claro Sports
|Chile
|15:00
|Claro Sports
|Argentina
|16:00
|Claro Sports