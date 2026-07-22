Los Angeles FC y Real Salt Lake City prometen hacer vibrar a los más de 22,000 espectadores que abarrotarán las cuatro tribunas del BMO Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), cuando se enfrenten este miércoles 22 de julio (10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT) por el reinicio de la temporada regular de la MLS 2026. ¿Deseas ver el partido LAFC vs. Real Salt Lake en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Los Angeles Football Club y Real Salt Lake City se transmitirá en vivo y en directo por Fox Sports 1, MLS Season Pass de Apple TV, fuboTV, FOX Deportes y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por Fox Sports 1, FOX Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los angelinos o a los Royals durante su encuentro, tu mejor opción será el MLS Season Pass de Apple TV en streaming.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Los Angeles FC vs. Real Salt Lake por MLS 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 10:30 p.m. ET /7:30 p.m. PT Fox Sports 1, MLS Season Pass de Apple TV, fuboTV, FOX Deportes y FOX One México 20:30 MLS Season Pass Costa Rica 20:30 MLS Season Pass Guatemala 20:30 MLS Season Pass El Salvador 20:30 MLS Season Pass Nicaragua 20:30 MLS Season Pass Guatemala 20:30 MLS Season Pass Perú 21:30 MLS Season Pass Chile 22:30 MLS Season Pass Argentina 23:30 MLS Season Pass