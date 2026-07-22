Los Angeles FC enfrenta a Real Salt Lake este 22 de julio por la MLS 2026. Repase los horarios oficiales y los canales de televisión disponibles para seguir el partido en directo desde Estados Unidos. | Crédito: mls.com / Composición Mag
Los Angeles FC enfrenta a Real Salt Lake este 22 de julio por la MLS 2026. Repase los horarios oficiales y los canales de televisión disponibles para seguir el partido en directo desde Estados Unidos. | Crédito: mls.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Los Angeles FC y Real Salt Lake City prometen hacer vibrar a los más de 22,000 espectadores que abarrotarán las cuatro tribunas del BMO Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), cuando se enfrenten este miércoles 22 de julio (10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT) por el reinicio de la temporada regular de la MLS 2026. ¿Deseas ver el partido LAFC vs. Real Salt Lake en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Los Angeles Football Club y Real Salt Lake City se transmitirá en vivo y en directo por Fox Sports 1, MLS Season Pass de Apple TV, fuboTV, FOX Deportes y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por Fox Sports 1, FOX Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los angelinos o a los Royals durante su encuentro, tu mejor opción será el MLS Season Pass de Apple TV en streaming.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Los Angeles FC vs. Real Salt Lake por MLS 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos10:30 p.m. ET /7:30 p.m. PTFox Sports 1, MLS Season Pass de Apple TV, fuboTV, FOX Deportes y FOX One
México20:30MLS Season Pass
Costa Rica20:30MLS Season Pass
Guatemala20:30MLS Season Pass
El Salvador20:30MLS Season Pass
Nicaragua20:30MLS Season Pass
Guatemala20:30MLS Season Pass
Perú21:30MLS Season Pass
Chile22:30MLS Season Pass
Argentina23:30MLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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