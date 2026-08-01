Manchester City e Inter de Milán medirán fuerzas en un partido amistoso de pretemporada en el Kai Tak Stadium de Hong Kong este sábado 01 de agosto (7:30 a.m. ET / 4:30 a.m. PT) en lo que será el primer encuentro de Enzo Maresca como entrenador de los Citizens en reemplazo de Pep Guardiola. ¿Deseas ver el partido Manchester City vs. Inter en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, el cotejo entre Manchester City Football Club e Football Club Internazionale Milano se transmitirá en vivo y en directo por CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+ y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por CBS Sports Network, FOX Deportes y NAICOM.
Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los Ciudadanos o a Il Nerazzurri durante su encuentro, tu mejor opción será Claro Sports y CITY+.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Manchester City vs. Inter por amistoso?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|7:30 a.m. ET /4:30 a.m. PT
|CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+ y FOX One
|México
|05:30
|Claro Sports y CITY+
|Costa Rica
|05:30
|Claro Sports
|Guatemala
|05:30
|Claro Sports
|El Salvador
|05:30
|Claro Sports
|Nicaragua
|05:30
|Claro Sports
|Guatemala
|05:30
|Claro Sports
|Perú
|06:30
|Claro Sports
|Chile
|06:30
|Claro Sports
|Argentina
|08:30
|Claro Sports y CITY+