El Manchester City se mide ante el Inter de Milán en un atractivo enfrentamiento internacional de preparación. Repase la programación completa y los canales de TV con derechos de emisión para hoy. | Crédito: Composición Mag
El Manchester City se mide ante el Inter de Milán en un atractivo enfrentamiento internacional de preparación. Repase la programación completa y los canales de TV con derechos de emisión para hoy. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Manchester City e Inter de Milán medirán fuerzas en un partido amistoso de pretemporada en el Kai Tak Stadium de Hong Kong este sábado 01 de agosto (7:30 a.m. ET / 4:30 a.m. PT) en lo que será el primer encuentro de Enzo Maresca como entrenador de los Citizens en reemplazo de Pep Guardiola. ¿Deseas ver el partido Manchester City vs. Inter en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Manchester City Football Club e Football Club Internazionale Milano se transmitirá en vivo y en directo por CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+ y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por CBS Sports Network, FOX Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los Ciudadanos o a Il Nerazzurri durante su encuentro, tu mejor opción será Claro Sports y CITY+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Manchester City vs. Inter por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos7:30 a.m. ET /4:30 a.m. PTCBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+ y FOX One
México05:30Claro Sports y CITY+
Costa Rica05:30Claro Sports
Guatemala05:30Claro Sports
El Salvador05:30Claro Sports
Nicaragua05:30Claro Sports
Guatemala05:30Claro Sports
Perú06:30Claro Sports
Chile06:30Claro Sports
Argentina08:30Claro Sports y CITY+
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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