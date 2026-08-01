Manchester United y Atlético de Madrid medirán fuerzas en el Strawberry Arena en Solna, Suecia, este sábado 01 de agosto (9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT) en la preparación de ambas escuadras de cara al comienzo de la temporada. ¿Deseas ver el partido Manchester United vs. Atlético Madrid en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, México y cualquier otro país de Latinoamérica, el cotejo entre Manchester United Football Club y Club Atlético de Madrid se podrá ver únicamente por VPN, conectándote a los servidores de España y seguir la acción a través de la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Manchester United vs. Atlético Madrid por amistoso?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT
|VPN
|México
|07:00
|VPN
|Costa Rica
|07:00
|VPN
|Guatemala
|07:00
|VPN
|El Salvador
|07:00
|VPN
|Nicaragua
|07:00
|VPN
|Guatemala
|07:00
|VPN
|Perú
|08:00
|VPN
|Chile
|08:00
|VPN
|Argentina
|10:00
|VPN