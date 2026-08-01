Jugadores del Manchester United calentando antes de disputar el partido ante el Atlético de Madrid. Revise la lista de señales televisivas y los horarios para seguir la transmisión en vivo. | Crédito: Composición Mag
Jugadores del Manchester United calentando antes de disputar el partido ante el Atlético de Madrid. Revise la lista de señales televisivas y los horarios para seguir la transmisión en vivo. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Manchester United y Atlético de Madrid medirán fuerzas en el Strawberry Arena en Solna, Suecia, este sábado 01 de agosto (9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT) en la preparación de ambas escuadras de cara al comienzo de la temporada. ¿Deseas ver el partido Manchester United vs. Atlético Madrid en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, México y cualquier otro país de Latinoamérica, el cotejo entre Manchester United Football Club y Club Atlético de Madrid se podrá ver únicamente por VPN, conectándote a los servidores de España y seguir la acción a través de la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Manchester United vs. Atlético Madrid por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PTVPN
México07:00VPN
Costa Rica07:00VPN
Guatemala07:00VPN
El Salvador07:00VPN
Nicaragua07:00VPN
Guatemala07:00VPN
Perú08:00VPN
Chile08:00VPN
Argentina10:00VPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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