Manchester United y Atlético de Madrid medirán fuerzas en el Strawberry Arena en Solna, Suecia, este sábado 01 de agosto (9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT) en la preparación de ambas escuadras de cara al comienzo de la temporada. ¿Deseas ver el partido Manchester United vs. Atlético Madrid en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, México y cualquier otro país de Latinoamérica, el cotejo entre Manchester United Football Club y Club Atlético de Madrid se podrá ver únicamente por VPN, conectándote a los servidores de España y seguir la acción a través de la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Manchester United vs. Atlético Madrid por amistoso?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT VPN México 07:00 VPN Costa Rica 07:00 VPN Guatemala 07:00 VPN El Salvador 07:00 VPN Nicaragua 07:00 VPN Guatemala 07:00 VPN Perú 08:00 VPN Chile 08:00 VPN Argentina 10:00 VPN