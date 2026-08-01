Real Madrid enfrentará a Fiorentina en un partido amistoso que se jugará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), un campo con capacidad para 30.000 espectadores y sede del SK Austria Klagenfurt, este sábado 01 de agosto (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) como parte de su preparación para la temporada 2026/27. ¿Deseas ver el partido Real Madrid vs. Fiorentina en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Real Madrid Club de Fútbol y ACF Fiorentina se transmitirá en vivo y en directo por fuboTV, FOX Deportes y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por FOX Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los merengues o a la Viola durante su encuentro, tu mejor opción será Realmadrid TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Fiorentina por amistoso?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT fuboTV, FOX Deportes y FOX One México 10:00 Realmadrid TV Costa Rica 10:00 Realmadrid TV Guatemala 10:00 Realmadrid TV El Salvador 10:00 Realmadrid TV Nicaragua 10:00 Realmadrid TV Guatemala 10:00 Realmadrid TV Perú 11:00 Realmadrid TV Chile 12:00 Realmadrid TV Argentina 13:00 Realmadrid TV