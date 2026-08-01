El Real Madrid afronta un exigente compromiso de pretemporada frente a la Fiorentina. Descubra a qué hora empieza la transmisión y qué canales de televisión emitirán el encuentro en directo hoy. | Crédito: Composición Mag
El Real Madrid afronta un exigente compromiso de pretemporada frente a la Fiorentina. Descubra a qué hora empieza la transmisión y qué canales de televisión emitirán el encuentro en directo hoy. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Real Madrid enfrentará a Fiorentina en un partido amistoso que se jugará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), un campo con capacidad para 30.000 espectadores y sede del SK Austria Klagenfurt, este sábado 01 de agosto (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) como parte de su preparación para la temporada 2026/27. ¿Deseas ver el partido Real Madrid vs. Fiorentina en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Real Madrid Club de Fútbol y ACF Fiorentina se transmitirá en vivo y en directo por fuboTV, FOX Deportes y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por FOX Deportes y NAICOM.

Si vives en México o en cualquier país de Latinoamérica y deseas apoyar a los merengues o a la Viola durante su encuentro, tu mejor opción será Realmadrid TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Fiorentina por amistoso?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PTfuboTV, FOX Deportes y FOX One
México10:00Realmadrid TV
Costa Rica10:00Realmadrid TV
Guatemala10:00Realmadrid TV
El Salvador10:00Realmadrid TV
Nicaragua10:00Realmadrid TV
Guatemala10:00Realmadrid TV
Perú11:00Realmadrid TV
Chile12:00Realmadrid TV
Argentina13:00Realmadrid TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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