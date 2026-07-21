Por la Fecha 2 del Apertura de la Liga MX 2026, se enfrentarán Toluca y Pumas este martes 21 de julio en el Estadio Nemesio Diez. Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Toluca vs. Pumas por el Apertura de la Liga MX 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Toluca vs. Pumas en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Toluca vs. Pumas por el Apertura de la Liga MX 2026 este martes 21 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:05 pm

Estados Unidos (CT): 10:05 pm

Estados Unidos (MT): 9:05 pm

Estados Unidos (PT): 8:05 pm

México (CDMX): 9:05 pm

España: 5:05 am del miércoles 22 de julio

Puerto Rico: 11:05 pm

Panamá: 10:05 pm

Costa Rica: 9:05 pm

República Dominicana: 11:05 pm

El Salvador: 9:05 pm

Guatemala: 9:05 pm

Honduras: 9:05 pm

Nicaragua: 9:05 pm

Argentina: 12:05 am del miércoles 22 de julio

Brasil (Brasilia): 12:05 am del miércoles 22 de julio

Uruguay: 12:05 am del miércoles 22 de julio

Chile (Santiago): 11:05 pm

Paraguay: 12:05 am del miércoles 22 de julio

Bolivia: 11:05 pm

Venezuela: 11:05 pm

Ecuador: 10:05 pm

Perú: 10:05 pm

Colombia: 10:05 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca vs. Pumas?

Este martes 21 de julio se podrá ver el Toluca vs. Pumas por el Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Puerto Rico: ViX