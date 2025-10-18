Florida vivirá este fin de semana un cambio notable en las condiciones del clima. Después de varios días de calor intenso, un frente frío recorrerá el estado entre el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, provocando un descenso leve pero perceptible de las temperaturas, sobre todo durante las noches en el norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la masa de aire frío ingresará desde el noroeste y afectará primero al Panhandle, extendiéndose gradualmente hacia el centro y sur del Estado del Sol.

El fenómeno marcará el primer respiro otoñal para millones de floridanos, aunque los expertos aclaran que no se trata de un cambio drástico. En el norte, las mínimas podrían caer hasta los 58°F (14°C), mientras que en el sur —incluyendo Miami y West Palm Beach— las máximas seguirán cerca de los 90°F (32°C).

¿Cuándo y a qué hora llega el frente frío a Florida?

De acuerdo con el NWS, el frente frío llegará al estado durante la mañana del domingo 19 de octubre, con un impacto más claro en el Panhandle y el norte de Florida.En Pensacola, el sistema se moverá sobre la zona desde temprano, mientras que en Tallahassee se notará durante el día. En ciudades como Jacksonville y Daytona Beach, el aire más fresco llegará al atardecer del domingo, y en el sur —como Sarasota o Miami— su efecto será mínimo o casi imperceptible hasta el lunes 20.

El organismo meteorológico destacó que se trata de un frente débil y de corta duración, por lo que las temperaturas diurnas no mostrarán grandes variaciones.

Pronóstico del clima por ciudades en Florida

Pensacola (Panhandle oeste)

Llegada del frente: mañana del domingo 19

Mínima: 59°F (15°C)

Máxima: 84°F (28,8°C)

Segundo sistema débil previsto: martes 21

Tallahassee (centro del Panhandle)

Llegada: domingo 19

Temperaturas entre 58°F (14°C) y 84°F (28,8°C)

Jacksonville (norte de Florida)

Días cálidos, noches más frescas

Mínimas: entre 61°F (16°C) y 64°F (17,7°C)

Máximas: hasta 85°F (29,4°C)

Daytona Beach (centro-este)

Frente llega la noche del domingo

Mínima: 67°F (19,4°C)

Sarasota (suroeste)

Frente débil el domingo

Mínimas: entre 68°F (20°C) y 72°F (22,2°C)

Máximas: 87°F (30,5°C)

West Palm Beach (sur de Florida)

Llega el lunes 20

Sin descenso notable

Máximas cercanas a los 90°F (32°C)

No resolverá la sequía en el norte de Florida

Aunque muchos esperaban lluvias más intensas, el NWS de Tallahassee informó que el sistema solo dejará 0,25 pulgadas (6,3 mm) de precipitación acumulada.

Esa cantidad no es suficiente para aliviar la sequía severa o extrema que afecta el centro del Panhandle.Los expertos advierten que el frente frío no marcará el inicio del otoño estable, ya que la humedad y el calor podrían volver rápidamente durante la próxima semana.

