La leyenda del boxeo del Salón de la Fama, Manny “Pacman” Pacquiao, regresa para luchar contra el campeón mundial de peso welter del CMB, Mario “El Azteca” Barrios, en un enfrentamiento principal que encabezará un evento PBC Pay-Per-View repleto de estrellas en Prime Video desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, este sábado 19 de julio de 2025, a partir de las 20:00 horas ET. Si vives en Florida, California, Texas y otros estados de EE.UU., te comparto la lista de horarios para seguir la cobertura de la pelea de boxeo en vivo y online.

Pacquiao, el único campeón mundial de boxeo en ocho categorías de peso, se retiró del deporte en 2021, pero peleó en una pelea de exhibición en julio de 2024. Aún así, el choque de este fin de semana con Barrios, de 30 años, marca un avance significativo en la competencia.

La leyenda filipina Pacquiao, quien sirvió a su país como senador entre 2016 y 2022, buscará quitarle el título del CMB a su oponente estadounidense en Las Vegas, y muchos en el deporte expresaron críticas sobre el enfrentamiento.

¿Cuándo es la pelea entre Pacquiao vs. Barrios?

Manny Pacquiao vs. Mario Barrios se llevará a cabo el sábado 19 de julio en el MGM Grand de Las Vegas . La cartelera estelar comenzará a la 1:00 a. m. BST del domingo (5:00 p. m. PT, 7:00 p. m. CT, 8:00 p. m. ET el sábado), y el ascenso al ring está previsto para las 4:00 a. m. BST del domingo (8:00 p. m. PT, 10:00 p. m. CT, 11:00 p. m. ET el sábado).

¿A qué hora ver la pelea Pacquiao vs. Barrios?

En California empezará a partir de las 8:00 p.m. (PT)

En Texas empezará a partir de las 7:00 p.m. (CT)

En Nueva York empezará a partir de las 8:00 p.m. (ET)

En Florida empezará a partir de las 8:00 p.m. (ET)

ZONA HORARIA ESTADOS EN EE.UU. 8:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 P.M. Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Cartelera completa de la pelea entre Pacquiao y Barrios

Mario Barrios (C) vs Manny Pacquiao (título welter del CMB)

Sebastian Fundora vs Tim Tszyu (peso superwelter)

Isaac Cruz vs Angel Fierro (superligero)

Brandon Figueroa vs Joet González (peso pluma)

David Picasso vs Kyonosuke Kameda (peso supergallo)

Marcos Magsayo vs Jorge Mata (peso ligero)

Gary Allen Russell vs Hugo Castaneda (peso superpluma)

Abel Ramos vs José Luis Sánchez (peso welter)

Omar Salcido Gámez vs Brian Gallegos (superligero)

Eumir Félix Marcial vs. Bernard Joseph (peso mediano)

Jursly Vargas vs Sergio Aldana (superligero)