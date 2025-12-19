No serán los mejores exponentes del boxeo dentro del ring, pero sí los que más dinero generan fuera de él. La última gran velada del año en el universo de los púgiles tendrá como protagonistas a Jake Paul, exyoutuber estadounidense convertido en boxeador profesional, y al británico Anthony Joshua, un auténtico guerrero de mil batallas en el cuadrilátero. Ambos sostendrán un combate pactado a 8 rounds en la categoría de peso pesado, en el Kaseya Center de Miami, Florida. ¿Quieres saber a qué hora aproximadamente harán su caminata hacia el ring, las famosas «ring walks»? Aquí te contamos los horarios, según el país donde te encuentres.​

Cerca de las 10:30 p. m. (ET), horario que corresponde a los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Míchigan, Georgia, Florida (salvo parte del noroeste), Carolina del Norte y del Sur, Virginia y casi todo Maryland, se dará la esperada caminata hacia el ring para la pelea estelar entre Jake Paul y Anthony Joshua.​

A las 9:30 p. m. (CT) la acción se verá en gran parte de Texas, además de Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Misuri, Iowa, Illinois, Wisconsin, Alabama, Misisipi, Tennessee y las zonas occidentales de Florida y Kentucky.​

Desde las 8:30 p. m. (MT), los aficionados de Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming, Montana y la mayor parte de Arizona podrán seguir el ingreso de las estrellas; mientras que a las 7:30 p. m. (PT) será el turno de los fanáticos de California, Oregón, Nevada y el estado de Washington.​

Por otro lado, en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la entrada de Jake Paul y Anthony Joshua hacia el cuadrilátero del Kaseya Center está prevista para alrededor de las 21:30 horas; mientras que, en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y Canadá, el acceso al ring se produciría desde las 22:30.​

La cita será a las 23:30 en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y la República Dominicana, y a las 00:30 del sábado 20 de diciembre en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.​

En España, Italia, Alemania y Francia, la «ring walk» de la pelea estelar se daría cerca de las 4:30 de la madrugada del sábado.

La transmisión de los combates estelares en todo el mundo estará a cargo del servicio streaming de Netflix, mientras que la preliminares podrán verse vía Tudum.