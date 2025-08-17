Sumidos en una profunda crisis económica, los bolivianos votan el domingo 17 de agosto en unas elecciones en las que dos candidatos de derecha llegan como favoritos, tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo que lideró Evo Morales. Aquí te diremos todo lo que necesitas saber sobres los horarios y canales de transmisión.

Según la más reciente encuesta presidencial de Ipsos-CIESMORI para UNITEL, levantada entre el 2 y el 6 de agosto, la contienda muestra un empate técnico entre Samuel Doria Medina (21,2%) y Jorge “Tuto” Quiroga (20,0%), lo que mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones generales de Bolivia 2025.

¿A qué hora es el conteo rápido con los primeros resultados de las elecciones en Bolivia 2025?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que los primeros resultados preliminares (Sirepre), equivalentes al “conteo rápido” oficial, se difundirán el domingo 17 de agosto a las 20:00 horas de Sucre . Algunos medios como Red Uno también programaron su presentación de conteo rápido alrededor de esa hora en su cobertura especial.

Para conocer la hora exacta y los canales donde se iniciará la difusión del conteo rápido, a continuación se detallan los horarios y opciones de transmisión según el país de residencia.

Países Horario Bolivia 20:00 Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT México 18:00 Costa Rica 18:00 Honduras 18:00 Guatemala 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 Venezuela 20:00 Chile 20:00 Rep. Dominicana 20:00 Cuba 20:00 Canadá 20:00 Puerto Rico 20:00 Argentina 21:00 Paraguay 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00 España 02:00 del lunes 16 de agosto Italia 02:00 del lunes 16 de agosto Alemania 02:00 del lunes 16 de agosto Francia 02:00 del lunes 16 de agosto

¿Dónde ver el conteo rápido con los resultados a boca de urna en Bolivia?

Según la programación anunciada para las elecciones generales, varias cadenas y el propio Órgano Electoral difundirán resultados preliminares y/o conteos rápidos la noche de la votación:

Red Uno : anunció una cobertura especial con presentación del conteo rápido EN VIVO y EN DIRECTO a las 20:00 horas, en señal abierta y vía Red Uno Play, dentro de su programa “Uno Decide 2025”.

: anunció una cobertura especial con presentación del conteo rápido EN VIVO y EN DIRECTO a las 20:00 horas, en señal abierta y vía Red Uno Play, dentro de su programa “Uno Decide 2025”. UNITEL : comunicó que realizará “cobertura total y conteo rápido de resultados” EN VIVO y EN DIRECTO de la noche electoral, como es habitual en sus transmisiones de comicios anteriores.

: comunicó que realizará “cobertura total y conteo rápido de resultados” EN VIVO y EN DIRECTO de la noche electoral, como es habitual en sus transmisiones de comicios anteriores. Tribunal Supremo Electoral (TSE) – resultados preliminares : este año el TSE comprometió un sistema de transmisión de resultados preliminares (Sirepre) para dar datos la misma noche, con metas de avanzar rápido en el porcentaje procesado; la ley promulgada en junio exige contar con un sistema de resultados preliminares y el TSE reportó simulacros exitosos previos a agosto.

: este año el TSE comprometió un sistema de transmisión de resultados preliminares (Sirepre) para dar datos la misma noche, con metas de avanzar rápido en el porcentaje procesado; la ley promulgada en junio exige contar con un sistema de resultados preliminares y el TSE reportó simulacros exitosos previos a agosto. Cómputo oficial: el cómputo oficial y las actas digitalizadas se publican en el portal del OEP; los resultados preliminares del TSE son informativos hasta la proclamación oficial, y el conteo rápido de medios/encuestadoras es una proyección basada en actas de una muestra.