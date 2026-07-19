Un partido de alto calibre es el que protagonizarán Francia y España por la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo se disputará este domingo 19 de julio a las 5:00 p. m. (hora de Buenos Aires) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido Argentina vs. España en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país para seguir el enfrentamiento desde cualquier plataforma digital.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- RTVE Play y La 1 HD EN DIRECTO la final del España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 en EE.UU.?

El partido Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026 se juega el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.

Costa Este (ET): 15:00 (3:00 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.

Zona Central (CT): 14:00 (2:00 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).

Zona Montaña (MT): 13:00 (1:00 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).

Costa Pacífico (PT): 12:00 (12:00 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).

Alaska: 11:00 (11:00 a. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).

Hawái: 9:00 (9:00 a. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Argentina vs. España por la gran final de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Mag)

Partido, fecha, hora y TV para ver Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Partido: Argentina vs. España

Fecha: Domingo, 19 de julio de 2026

Sede: MetLife Stadium, Arlington, Texas (Estados Unidos)

Hora en la costa Este de EE. UU.: 15:00 (3:00 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.