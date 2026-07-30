El partido Boca Juniors vs. O’Higgins se realizará hoy jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize ganó 1-0 en el Monumental; ahora buscará sellar su pase a octavos en tierras chilenas. Rodolfo Arruabarrena, entrenador del conjunto argentino, entiende la importancia del compromiso; por ello analiza realizar dos cambios en su habitual oncena. Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes iniciarán las acciones.

Por el lado de O’Higgins confían en la remontada. Entienden que con el aliento de su gente lograrán el resultado que les permitirá ingresar a octavos. El entrenador Lucas Bovaglio fue claro en señalar que ante Boca no van a especular. “Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, pueden llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico”, expresó el DT.

Horarios Boca Juniors vs. O’Higgins hoy por Copa Sudamericana en Estados Unidos

Te presentamos los horarios del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana en Estados Unidos:

Zona horaria Hora Ciudades Hora del Este (ET) 6:30 p. m. Nueva York, Miami Hora del Centro (CT) 5:30 p. m. Chicago, Dallas Hora de la Montaña (MT) 4:30 p. m. Denver, Phoenix Hora del Pacífico (PT) 3:30 p. m. Los Ángeles, Seattle

Hora del partido Boca Juniors vs. O’Higgins en México

En México, la hora del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 es 6:30 p.m., tiempo del centro de México (CDMX).

Boca vs. O'Higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Foto: Boca Juniors)

¿A qué hora juega Boca Juniors hoy por Copa Sudamericana?

Los horarios, según tu país, para ver el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Guatemala: 18:30 horas

Honduras: 18:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

Nicaragua: 18:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Panamá: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil (Brasilia): 21:30 horas

España (Madrid): 02:30 horas del día siguiente.