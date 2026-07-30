El partido Boca Juniors vs. O’Higgins se realizará hoy jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize ganó 1-0 en el Monumental; ahora buscará sellar su pase a octavos en tierras chilenas. Rodolfo Arruabarrena, entrenador del conjunto argentino, entiende la importancia del compromiso; por ello analiza realizar dos cambios en su habitual oncena. Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes iniciarán las acciones.
Por el lado de O’Higgins confían en la remontada. Entienden que con el aliento de su gente lograrán el resultado que les permitirá ingresar a octavos. El entrenador Lucas Bovaglio fue claro en señalar que ante Boca no van a especular. “Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, pueden llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico”, expresó el DT.
Horarios Boca Juniors vs. O’Higgins hoy por Copa Sudamericana en Estados Unidos
Te presentamos los horarios del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana en Estados Unidos:
|Zona horaria
|Hora
|Ciudades
|Hora del Este (ET)
|6:30 p. m.
|Nueva York, Miami
|Hora del Centro (CT)
|5:30 p. m.
|Chicago, Dallas
|Hora de la Montaña (MT)
|4:30 p. m.
|Denver, Phoenix
|Hora del Pacífico (PT)
|3:30 p. m.
|Los Ángeles, Seattle
Hora del partido Boca Juniors vs. O’Higgins en México
En México, la hora del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 es 6:30 p.m., tiempo del centro de México (CDMX).
¿A qué hora juega Boca Juniors hoy por Copa Sudamericana?
Los horarios, según tu país, para ver el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
- Guatemala: 18:30 horas
- Honduras: 18:30 horas
- El Salvador: 18:30 horas
- Nicaragua: 18:30 horas
- Costa Rica: 18:30 horas
- Panamá: 19:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Chile: 20:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Brasil (Brasilia): 21:30 horas
- España (Madrid): 02:30 horas del día siguiente.