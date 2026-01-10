El mundo del fútbol se paraliza con el primer partidazo del 2026. El Real Madrid —con sus máximas estrellas Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo, Gonzalo García y Federico Valverde— se enfrenta al FC Barcelona de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha en la gran final de la Supercopa de España. El encuentro se llevará a cabo este domingo 11 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del clásico del fútbol español? Aquí te contamos todos los husos horarios, según el país donde te encuentres.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026?

Países Horario España 20:00 Alemania 20:00 Italia 20:00 Francia 20:00 Reino Unido 19:00 Estados Unidos (ET) 2 p.m Estados Unidos (CT) 1 p.m. Estados Unidos (MT) 12 p.m. Estados Unidos (PT) 11 a.m. México 13:00 Costa Rica 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00 Panamá 14:00 Canadá 14:00 Cuba 14:00 Venezuela 15:00 Rep. Dominicana 15:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Brasil 16:00 Argentina 16:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00