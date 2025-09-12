CDMX (MÉXICO), 13/09/2025.- Lista de horarios para poder seguir el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre por la octavo fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Foto de Noé Yactayo para Mag
CDMX (MÉXICO), 13/09/2025.- Lista de horarios para poder seguir el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre por la octavo fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Foto de Noé Yactayo para Mag
/ Noé Yactayo
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Club América y Chivas de Guadalajara disputan el Clásico Nacional de la Liga MX por la Jornada 8 del Apertura 2025 este sábado 13 de septiembre, a las 21:15 horas del Tiempo de Centro, en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. Para conocer la hora exacta en cada país y no perderse este partidazo, aquí se detallan los horarios de transmisión por territorio.

En Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el Clásico Nacional comenzará a las 11:15 p.m. ET (8:15 p.m. PT), mientras que en Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua— arrancará a las 21:15.

Si vives en Panamá, Perú, Colombia o Ecuador, la acción del duelo entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado comienza a las 22:15 horas.

En Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba y Bolivia, el América-Chivas empieza a las 23:15, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido irá desde las 00:15 del domingo 14 de septiembre.

¿A qué hora juega y dónde ver Club América vs. Chicas de Guadalajara por el Clásico Nacional?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos11:15 pm ET / 8:15 pm PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA y Univision
México21:15TUDN, ViX, Amazon Prime Video, TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa
Costa Rica21:15ViX y TUDN
El Salvador21:15ViX y TUDN
Nicaragua21:15ViX y TUDN
Honduras21:15ViX y TUDN
Guatemala21:15ViX y TUDN
Panamá22:15ViX y TUDN
Puerto Rico23:15ViX y TUDN
República Dominicana23:15ViX y TUDN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC