Club América y Chivas de Guadalajara disputan el Clásico Nacional de la Liga MX por la Jornada 8 del Apertura 2025 este sábado 13 de septiembre, a las 21:15 horas del Tiempo de Centro , en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. Para conocer la hora exacta en cada país y no perderse este partidazo, aquí se detallan los horarios de transmisión por territorio.

En Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el Clásico Nacional comenzará a las 11:15 p.m. ET (8:15 p.m. PT), mientras que en Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua— arrancará a las 21:15.

Si vives en Panamá, Perú, Colombia o Ecuador, la acción del duelo entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado comienza a las 22:15 horas.

En Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba y Bolivia, el América-Chivas empieza a las 23:15, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido irá desde las 00:15 del domingo 14 de septiembre.

¿A qué hora juega y dónde ver Club América vs. Chicas de Guadalajara por el Clásico Nacional?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 11:15 pm ET / 8:15 pm PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA y Univision México 21:15 TUDN, ViX, Amazon Prime Video, TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa Costa Rica 21:15 ViX y TUDN El Salvador 21:15 ViX y TUDN Nicaragua 21:15 ViX y TUDN Honduras 21:15 ViX y TUDN Guatemala 21:15 ViX y TUDN Panamá 22:15 ViX y TUDN Puerto Rico 23:15 ViX y TUDN República Dominicana 23:15 ViX y TUDN