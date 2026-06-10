Seguir la Copa Mundial 2026 desde Estados Unidos será mucho más sencillo con una guía de los partidos donde se indique a qué hora iniciará cada duelo en Miami, Florida. Es por esa razón que en esta nota te brindaré dicha información. Una vez que la revises, no te perderás ninguno de los encuentros más esperados de la competición.
La cita mundialista se extenderá durante más de un mes y reunirá a las principales selecciones del planeta en una edición sin precedentes. Con decenas de partidos repartidos entre distintas ciudades y zonas horarias de Norteamérica, contar con los horarios convertidos al tiempo local de Miami permitirá seguir el desarrollo del campeonato con mayor comodidad y precisión desde el primer día hasta la gran final.
Calendario de todos los partidos de la Copa Mundial 2026
A continuación, consulta el cronograma completo de los partidos programados que se disputarán en la Copa Mundial 2026, con horarios en Miami, Florida.
Fase de grupos
Jueves 11 de junio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida - México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 10:00 pm en Miami, Florida - República de Corea vs. República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida - Canadá vs. Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - Estados Unidos vs. Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio 2026
- 12:00 am en Miami, Florida - Australia vs. Turquía - Grupo D - BC Place Vancouver
- 3:00 pm en Miami, Florida - Catar vs. Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Brasil vs. Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - Haití vs. Escocia - Grupo C - Boston Stadium
Domingo 14 de junio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida - Alemania vs. Curazao - Grupo E - Houston Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- 7:00 pm en Miami, Florida - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Suecia vs. Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio 2026
- 12:00 pm en Miami, Florida - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- 3:00 pm en Miami, Florida - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes 16 de junio 2026
- 12:00 am en Miami, Florida - Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
- 3:00 pm en Miami, Florida - Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Irak vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida - Portugal vs. RD de Congo – Grupo K - Houston Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida - Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
- 7:00 pm en Miami, Florida - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio 2026
- 12:00 pm en Miami, Florida - República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
- 3:00 pm en Miami, Florida - Suiza vs. Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Canadá vs. Catar – Grupo B - BC Place Vancouver
- 9:00 pm en Miami, Florida - México vs. República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio 2026
- 12:00 am en Miami, Florida - Turquía vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- 3:00 pm en Miami, Florida - Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio 2026
- 12:00 am en Miami, Florida - Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
- 1:00 pm en Miami, Florida - Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Houston Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
Domingo 21 de junio 2026
- 12:00 pm en Miami, Florida - España vs. Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
- 3:00 pm en Miami, Florida - Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida - Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 5:00 pm en Miami, Florida - Francia vs. Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 11:00 pm en Miami, Florida - Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes 23 de junio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- 7:00 pm en Miami, Florida - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Colombia vs. RD de Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida - Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
- 3:00 pm en Miami, Florida - Bosnia vs. Catar – Grupo B - Seattle Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Brasil vs. Escocia – Grupo C - Miami Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida - República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 9:00 pm en Miami, Florida - Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio 2026
- 4:00 pm en Miami, Florida - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- 7:00 pm en Miami, Florida - Japón vs. Suecia – Grupo F - Dallas Stadium
- 7:00 pm en Miami, Florida - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida - Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
- 3:00 pm en Miami, Florida - Senegal vs. Irak – Grupo I - Toronto Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida - Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
- 11:00 pm en Miami, Florida - Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium
- 11:00 pm en Miami, Florida - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
Sábado 27 de junio 2026
- 5:00 pm en Miami, Florida - Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 5:00 pm en Miami, Florida - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- 7:30 pm en Miami, Florida - Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- 7:30 pm en Miami, Florida - RD de Congo vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
- 10:00 pm en Miami, Florida - Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes 29 de junio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida – Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- 4:30 pm en Miami, Florida – Partido 75 – 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Estadio Monterrey
- 9:00 pm en Miami, Florida – Partido 76 – 1º Grupo C vs. 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes 30 de junio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida – Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- 5:00 pm en Miami, Florida – Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida – Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca Mexico City
Miércoles 1 de julio 2026
- 12:00 pm en Miami, Florida – Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida – Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida – Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves 2 de julio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium
- 7:00 pm en Miami, Florida – Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
- 9:30 pm en Miami, Florida – Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
- 11:00 pm en Miami, Florida – Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami Stadium
Viernes 3 de julio 2026
- 2:00 pm en Miami, Florida – Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- 6:00 pm en Miami, Florida – Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado 4 de julio 2026
- 1:00 pm en Miami, Florida – Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- 5:00 pm en Miami, Florida – Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo 5 de julio 2026
- 4:00 pm en Miami, Florida – Partido 91 – Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida – Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes 6 de julio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 93 – Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- 8:00 pm en Miami, Florida – Partido 94 – Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes 7 de julio 2026
- 12:00 pm en Miami, Florida – Partido 95 – Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- 4:00 pm en Miami, Florida – Partido 96 – Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio 2026
- 4:00 pm en Miami, Florida – Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes 10 de julio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 98 – Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado 11 de julio 2026
- 5:00 pm en Miami, Florida – Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium
- 9:00 pm en Miami, Florida – Partido 100 – Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles 15 de julio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Tercer puesto
Sábado 18 de julio 2026
- 5:00 pm en Miami, Florida – Partido 103 – Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final
Domingo 19 de julio 2026
- 3:00 pm en Miami, Florida – Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium