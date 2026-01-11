La temporada de premios arranca con fuerza este domingo 11 de enero de 2026 con la 83.ª edición de los Golden Globes desde el hotel The Beverly Hilton. Las estrellas más brillantes de Hollywood se darán cita para celebrar lo mejor del cine y la televisión del último año (y, por primera vez en su historia, los podcasts). En Estados Unidos, la transmisión en vivo iniciará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, mientras que en México podrás sintonizarla a las 7:00 p.m. a través de TNT y la plataforma MAX. No te pierdas la alfombra roja, donde el drama / thriller de acción One Battle After Another del director estadounidense Paul Thomas Anderson parte como el gran favorito con nueve nominaciones históricas.

Para el resto del mundo, los horarios varían: en España la gala comenzará a las 2:00 a.m. del lunes, y en países como Colombia y Perú será a las 8:00 p.m. del domingo. Esta ceremonia es crucial, pues suele definir quiénes se llevarán el Oscar en marzo, con producciones como Wicked: For Good y Frankenstein peleando por la gloria. Asegúrate de tener tu suscripción de streaming lista para disfrutar de los discursos y las sorpresas de esta noche inolvidable desde la próspera y glamurosa ciudad en el condado de Los Ángeles, California.

Globos de Oro de gran tamaño se exhiben antes del anuncio de las nominaciones a la 83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los Globos de Oro 2026 comenzarán en Estados Unidos a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT., dando inicio a una noche llena de estrellas, actuaciones en vivo y la entrega de premios más esperados del mundo del cine, la televisión y, por primera vez en su historia, los podcasts. A continuación, te mostramos la hora de inicio en cada una de las zonas horarias de EE.UU.:

DESFASE HORARIO ABREVIATURA Y NOMBRE DE LA ZONA HORARIA CIUDAD DE REFERENCIA HORA UTC -10 HST - Hora Estándar de Hawái Honolulu 3pm UTC -9 AKST - Hora Estándar de Alaska Anchorage 4pm UTC -8 PST - Hora Estándar de Pacífico Los Ángeles 5pm UTC -7 MST - Hora Estándar de la Montaña Salt Lake City 6pm UTC -6 CST - Hora Estándar del Centro Chicago 7pm UTC -5 EST - Hora Estándar del Este Nueva York 8pm

¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en México?

En México, los Globos de Oro 2025 arrancarán a las 8 p.m. ET, marcando el inicio de una noche de celebraciones, moda y momentos inolvidables para celebrar los mejores trabajos artísticos en la industria del entretenimiento. A continuación, te mostramos la hora de inicio del evento en cada una de las zonas horarias de México:

DESFASE HORARIO NOMBRE DE LA ZONA HORARIA CIUDAD DE REFERENCIA HORA UTC -8 Zona Noroeste Tijuana 5pm UTC -7 Zona Pacífico Hermosillo 6pm UTC -6 Zona Centro Ciudad de México 7pm UTC -5 Zona Sureste Cancún 8pm

Emma Stone ya ha ganado anteriormente en los Golden Globes. Este 2026 compite por la película "Bugonia", de Yorgos Lanthimos. (Foto de AFP) / AFP

¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en el resto del mundo?

CIUDAD / REGIÓN HORA Bagdad 04:00 am (día siguiente) Bangkok 08:00 am (día siguiente) Berlín 02:00 am (día siguiente) Bogotá 8:00 pm Cantón (Guangzhou) 09:00 am (día siguiente) Ciudad del Cabo 03:00 am (día siguiente) Delhi 06:30 am (día siguiente) El Cairo 03:00 am (día siguiente) Estambul 04:00 am (día siguiente) Hanoi 08:00 am (día siguiente) Hong Kong 09:00 am (día siguiente) Johannesburgo 03:00 am (día siguiente) Lagos 02:00 am (día siguiente) Lima 8:00 pm Londres 01:00 am (día siguiente) Madrid 02:00 am (día siguiente) Melbourne 12:00 pm (día siguiente) Moscú 04:00 am (día siguiente) París 02:00 am (día siguiente) Pekín 09:00 am (día siguiente) Riad 04:00 am (día siguiente) Río de Janeiro 10:00 pm Roma 02:00 am (día siguiente) Santiago 10:00 pm Seúl 10:00 am (día siguiente) Shanghái 09:00 am (día siguiente) Sídney 12:00 pm (día siguiente) Singapur 09:00 am (día siguiente) Tokio 10:00 am (día siguiente) Yakarta 08:00 am (día siguiente)