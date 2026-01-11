¡Noche de estrellas! Consulta el horario de los Premios Globos de Oro 2026 hoy 11 de enero en USA y México. No te pierdas la alfombra roja y los ganadores en vivo. ¡Entérate a qué hora empieza la gala aquí mismo! | Crédito: goldenglobes.com / Composición Mag
La temporada de premios arranca con fuerza este domingo 11 de enero de 2026 con la 83.ª edición de los Golden Globes desde el hotel The Beverly Hilton. Las estrellas más brillantes de Hollywood se darán cita para celebrar lo mejor del cine y la televisión del último año (y, por primera vez en su historia, los podcasts). En Estados Unidos, la transmisión en vivo iniciará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, mientras que en México podrás sintonizarla a las 7:00 p.m. a través de TNT y la plataforma MAX. No te pierdas la alfombra roja, donde el drama / thriller de acción One Battle After Another del director estadounidense Paul Thomas Anderson parte como el gran favorito con nueve nominaciones históricas.

Para el resto del mundo, los horarios varían: en España la gala comenzará a las 2:00 a.m. del lunes, y en países como Colombia y Perú será a las 8:00 p.m. del domingo. Esta ceremonia es crucial, pues suele definir quiénes se llevarán el Oscar en marzo, con producciones como Wicked: For Good y Frankenstein peleando por la gloria. Asegúrate de tener tu suscripción de streaming lista para disfrutar de los discursos y las sorpresas de esta noche inolvidable desde la próspera y glamurosa ciudad en el condado de Los Ángeles, California.

Globos de Oro de gran tamaño se exhiben antes del anuncio de las nominaciones a la 83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los Globos de Oro 2026 comenzarán en Estados Unidos a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT., dando inicio a una noche llena de estrellas, actuaciones en vivo y la entrega de premios más esperados del mundo del cine, la televisión y, por primera vez en su historia, los podcasts. A continuación, te mostramos la hora de inicio en cada una de las zonas horarias de EE.UU.:

DESFASE HORARIOABREVIATURA Y NOMBRE DE LA ZONA HORARIACIUDAD DE REFERENCIAHORA
UTC -10HST - Hora Estándar de HawáiHonolulu3pm
UTC -9AKST - Hora Estándar de AlaskaAnchorage4pm
UTC -8PST - Hora Estándar de PacíficoLos Ángeles5pm
UTC -7MST - Hora Estándar de la MontañaSalt Lake City6pm
UTC -6CST - Hora Estándar del CentroChicago7pm
UTC -5EST - Hora Estándar del EsteNueva York8pm

¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en México?

En México, los Globos de Oro 2025 arrancarán a las 8 p.m. ET, marcando el inicio de una noche de celebraciones, moda y momentos inolvidables para celebrar los mejores trabajos artísticos en la industria del entretenimiento. A continuación, te mostramos la hora de inicio del evento en cada una de las zonas horarias de México:

DESFASE HORARIONOMBRE DE LA ZONA HORARIACIUDAD DE REFERENCIAHORA
UTC -8Zona NoroesteTijuana5pm
UTC -7Zona PacíficoHermosillo6pm
UTC -6Zona CentroCiudad de México7pm
UTC -5Zona SuresteCancún8pm
Emma Stone ya ha ganado anteriormente en los Golden Globes. Este 2026 compite por la película "Bugonia", de Yorgos Lanthimos. (Foto de AFP)
¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en el resto del mundo?

CIUDAD / REGIÓNHORA
Bagdad04:00 am (día siguiente)
Bangkok08:00 am (día siguiente)
Berlín02:00 am (día siguiente)
Bogotá8:00 pm
Cantón (Guangzhou)09:00 am (día siguiente)
Ciudad del Cabo03:00 am (día siguiente)
Delhi06:30 am (día siguiente)
El Cairo03:00 am (día siguiente)
Estambul04:00 am (día siguiente)
Hanoi08:00 am (día siguiente)
Hong Kong09:00 am (día siguiente)
Johannesburgo03:00 am (día siguiente)
Lagos02:00 am (día siguiente)
Lima8:00 pm
Londres01:00 am (día siguiente)
Madrid02:00 am (día siguiente)
Melbourne12:00 pm (día siguiente)
Moscú04:00 am (día siguiente)
París02:00 am (día siguiente)
Pekín09:00 am (día siguiente)
Riad04:00 am (día siguiente)
Río de Janeiro10:00 pm
Roma02:00 am (día siguiente)
Santiago10:00 pm
Seúl10:00 am (día siguiente)
Shanghái09:00 am (día siguiente)
Sídney12:00 pm (día siguiente)
Singapur09:00 am (día siguiente)
Tokio10:00 am (día siguiente)
Yakarta08:00 am (día siguiente)
