La temporada de premios arranca con fuerza este domingo 11 de enero de 2026 con la 83.ª edición de los Golden Globes desde el hotel The Beverly Hilton. Las estrellas más brillantes de Hollywood se darán cita para celebrar lo mejor del cine y la televisión del último año (y, por primera vez en su historia, los podcasts). En Estados Unidos, la transmisión en vivo iniciará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, mientras que en México podrás sintonizarla a las 7:00 p.m. a través de TNT y la plataforma MAX. No te pierdas la alfombra roja, donde el drama / thriller de acción One Battle After Another del director estadounidense Paul Thomas Anderson parte como el gran favorito con nueve nominaciones históricas.
Para el resto del mundo, los horarios varían: en España la gala comenzará a las 2:00 a.m. del lunes, y en países como Colombia y Perú será a las 8:00 p.m. del domingo. Esta ceremonia es crucial, pues suele definir quiénes se llevarán el Oscar en marzo, con producciones como Wicked: For Good y Frankenstein peleando por la gloria. Asegúrate de tener tu suscripción de streaming lista para disfrutar de los discursos y las sorpresas de esta noche inolvidable desde la próspera y glamurosa ciudad en el condado de Los Ángeles, California.
¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en Estados Unidos?
Los Globos de Oro 2026 comenzarán en Estados Unidos a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT., dando inicio a una noche llena de estrellas, actuaciones en vivo y la entrega de premios más esperados del mundo del cine, la televisión y, por primera vez en su historia, los podcasts. A continuación, te mostramos la hora de inicio en cada una de las zonas horarias de EE.UU.:
|DESFASE HORARIO
|ABREVIATURA Y NOMBRE DE LA ZONA HORARIA
|CIUDAD DE REFERENCIA
|HORA
|UTC -10
|HST - Hora Estándar de Hawái
|Honolulu
|3pm
|UTC -9
|AKST - Hora Estándar de Alaska
|Anchorage
|4pm
|UTC -8
|PST - Hora Estándar de Pacífico
|Los Ángeles
|5pm
|UTC -7
|MST - Hora Estándar de la Montaña
|Salt Lake City
|6pm
|UTC -6
|CST - Hora Estándar del Centro
|Chicago
|7pm
|UTC -5
|EST - Hora Estándar del Este
|Nueva York
|8pm
¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en México?
En México, los Globos de Oro 2025 arrancarán a las 8 p.m. ET, marcando el inicio de una noche de celebraciones, moda y momentos inolvidables para celebrar los mejores trabajos artísticos en la industria del entretenimiento. A continuación, te mostramos la hora de inicio del evento en cada una de las zonas horarias de México:
|DESFASE HORARIO
|NOMBRE DE LA ZONA HORARIA
|CIUDAD DE REFERENCIA
|HORA
|UTC -8
|Zona Noroeste
|Tijuana
|5pm
|UTC -7
|Zona Pacífico
|Hermosillo
|6pm
|UTC -6
|Zona Centro
|Ciudad de México
|7pm
|UTC -5
|Zona Sureste
|Cancún
|8pm
¿A qué hora son los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO en el resto del mundo?
|CIUDAD / REGIÓN
|HORA
|Bagdad
|04:00 am (día siguiente)
|Bangkok
|08:00 am (día siguiente)
|Berlín
|02:00 am (día siguiente)
|Bogotá
|8:00 pm
|Cantón (Guangzhou)
|09:00 am (día siguiente)
|Ciudad del Cabo
|03:00 am (día siguiente)
|Delhi
|06:30 am (día siguiente)
|El Cairo
|03:00 am (día siguiente)
|Estambul
|04:00 am (día siguiente)
|Hanoi
|08:00 am (día siguiente)
|Hong Kong
|09:00 am (día siguiente)
|Johannesburgo
|03:00 am (día siguiente)
|Lagos
|02:00 am (día siguiente)
|Lima
|8:00 pm
|Londres
|01:00 am (día siguiente)
|Madrid
|02:00 am (día siguiente)
|Melbourne
|12:00 pm (día siguiente)
|Moscú
|04:00 am (día siguiente)
|París
|02:00 am (día siguiente)
|Pekín
|09:00 am (día siguiente)
|Riad
|04:00 am (día siguiente)
|Río de Janeiro
|10:00 pm
|Roma
|02:00 am (día siguiente)
|Santiago
|10:00 pm
|Seúl
|10:00 am (día siguiente)
|Shanghái
|09:00 am (día siguiente)
|Sídney
|12:00 pm (día siguiente)
|Singapur
|09:00 am (día siguiente)
|Tokio
|10:00 am (día siguiente)
|Yakarta
|08:00 am (día siguiente)