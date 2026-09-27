Los MTV Video Music Awards 2026 se celebran EN VIVO este domingo 27 de septiembre desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California, con una gala conducida por Snoop Dogg. La ceremonia de premios reúne a las principales figuras de la música y será transmitida para Estados Unidos y América Latina a través de televisión y plataformas de streaming.

Para quienes buscan ver los VMAs 2026 desde México, la emisión comienza a las 5:30 p. m. y podrá verse en el canal de cable MTV. La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y Paramount+ dispondrá de la gala en su catálogo desde el lunes 28 de septiembre para los mercados de Latinoamérica y España (la disponibilidad final depende del país y del plan contratado).

En Estados Unidos, los premios empiezan a las 7:30 p. m. hora del Este y 4:30 p. m. hora del Pacífico. CBS emitirá el evento en televisión abierta, MTV lo transmitirá de forma simultánea y los suscriptores de Paramount+ Premium podrán verlo en directo mediante la señal local de CBS. Se recomienda verificar la programación de tu proveedor antes de la ceremonia.

Descubra cómo seguir en directo la ceremonia de los MTV VMAs 2026 desde México a través de la plataforma Pluto TV. Guía con los canales digitales habilitados, la cobertura de la alfombra roja y las alternativas de streaming online para no perderse ningún detalle. | Crédito MTV / Facebook / Composición Mag

Horario de los MTV VMAs 2026 en México

Los MTV Video Music Awards 2026 arrancan a las 5:30 p. m. del domingo 27 de septiembre para el horario del centro de México. Esta referencia aplica a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras localidades que usan el mismo huso horario; la ceremonia se realiza en Los Ángeles y sale al aire en vivo para la región.

La transmisión principal tiene una duración programada de dos horas. Por ello, el evento concluiría aproximadamente a las 7:30 p. m. en México, aunque una gala en vivo puede extenderse si hay cambios de último momento en el programa.

Horario de los MTV VMAs 2026 en Estados Unidos

La alfombra, actuaciones y premiaciones de los VMAs 2026 comienzan a las 7:30 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York, Washington D. C. y Orlando. Para la comunidad latina ubicada en Texas, Illinois y otras zonas de horario central, la cita es a las 6:30 p. m. CT.

En la Costa Oeste —incluyendo Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas y Seattle— los MTV Video Music Awards se ven a las 4:30 p. m. PT. La emisión oficial está programada de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. ET, equivalente a 4:30 p. m. a 6:30 p. m. PT.

Canales y plataformas para ver los MTV VMAs 2026

En México y América Latina, los VMAs 2026 se transmiten en vivo por MTV, canal disponible a través de operadores de TV de paga. Asimismo, la ceremonia de premios también llegará a Paramount+ desde el lunes 28 de septiembre.

En Estados Unidos, la entrega se puede ver por CBS y en simultáneo por MTV. Para streaming, la opción oficial en directo es Paramount+ Premium, que incluye acceso al canal local de CBS en vivo para los suscriptores del plan Premium.

Quienes no tengan cable o Paramount+ Premium también pueden consultar si su paquete de televisión en vivo por internet incluye CBS o MTV. La emisión oficial no confirma otras plataformas universales para todos los mercados, por lo que se recomienda priorizar las señales autorizadas y comprobar el canal exacto con el proveedor de TV contratado.