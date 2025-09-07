Los grandes nombres de la música se reunirán este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, para la gala de los MTV Video Music Awards 2025. La ceremonia contará con un show especial de Lady Gaga, quien parte como favorita con 12 nominaciones. Mariah Carey recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard, Busta Rhymes será distinguido con el galardón Visionario de Rock the Bells y Ricky Martin será homenajeado con el reconocimiento Ícono Latino. ¿Quieres la hora exacta en tu país y el canal para ver la transmisión de los VMAs? Quédate aquí: te contamos todo en un instante.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, los MTV Video Music Awards se transmiten por primera vez en su historia en la cadena CBS, el servicio streaming de Paramount+ y el canal de MTV a partir de las 7 pm ET (4 pm PT) con el “pre-show” (alfombra roja de los MTV). Tras esto, a la 8 pm ET (5 pm PT) , comenzará la entrega de los premios a cargo del rapero LL Cool J.

¿Y en Latinoamérica? La cobertura oficial estará a cargo de Paramount+ y Pluto TV para los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Al finalizar el evento, todos los mencionados podrán ver la repetición del evento en el canal de MTV Latam, según el servicio de cable local que tengan contratado.

¿A qué hora empieza y qué canal transmite los MTV Video Music Awards 2025?

Países Canales TV / Streaming Pre-show Inicia de la gala Estados Unidos CBS; MTV; streaming en Paramount+ Premium (en vivo) 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Argentina Pluto TV; Paramount+; Flow 76/501; Telecentro 603; DIRECTV 269/1169 20:00 21:00 Bolivia Pluto TV; Paramount+; AXS 601; Entel TV 173 19:00 20:00 Brasil Pluto TV; Paramount+; MTV Brasil (dial según operadora) 20:00 21:00 Chile Pluto TV; Paramount+; VTR 25; DIRECTV 264; Claro 159; Movistar 387 20:00 21:00 Colombia Pluto TV; Paramount+; Claro 151; Tigo 71/HD 126–127; DIRECTV 264 18:00 19:00 Costa Rica Pluto TV; Paramount+; Liberty/Telecable (dial varía) 17:00 18:00 Cuba Pluto TV; Paramount+; disponibilidad estatal/IPTV variable 19:00 20:00 Reo. Dominicana Pluto TV; Paramount+; Claro/Altice/Sky (variaciones) 19:00 20:00 Ecuador Pluto TV; Paramount+; Claro 302; TV Cable 660; DIRECTV 264 18:00 19:00 El Salvador Pluto TV; Paramount+; Tigo/Claro/Sky (variaciones) 17:00 18:00 Guatemala Pluto TV; Paramount+; Tigo 563; Claro 350/450/1450 17:00 18:00 Honduras Pluto TV; Paramount+; Tigo 563 (otras variaciones) 17:00 18:00 México Pluto TV; Paramount+; Totalplay 726; izzi 236; Dish 260; Star TV 151 17:00 18:00 Nicaragua Pluto TV; Paramount+; Claro/Tigo (variaciones) 17:00 18:00 Panamá Pluto TV; Paramount+; Tigo 278; Claro 47/350 18:00 19:00 Paraguay Pluto TV; Paramount+; Tigo/Personal/Claro (variaciones) 19:00 20:00 Perú Pluto TV; Paramount+; Claro 80; DIRECTV 264; Movistar 387/602 18:00 19:00 Puerto Rico Pluto TV; Paramount+; DIRECTV PR 260 (HD); Liberty PR (ver guía) 19:00 20:00 Uruguay Pluto TV; Paramount+; Flow/MonteCable/Antel TV (variaciones) 20:00 21:00 Venezuela Pluto TV; Paramount+; Inter 350; SimpleTV (rango 264) 19:00 20:00