NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para poder ver los MTV VIDEO Music Awards 2025 este domingo 7 de septiembre desde el UBS Arena de Elmont, Nueva York.
Noé Yactayo

Los grandes nombres de la música se reunirán este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, para la gala de los MTV Video Music Awards 2025. La ceremonia contará con un show especial de Lady Gaga, quien parte como favorita con 12 nominaciones. Mariah Carey recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard, Busta Rhymes será distinguido con el galardón Visionario de Rock the Bells y Ricky Martin será homenajeado con el reconocimiento Ícono Latino. ¿Quieres la hora exacta en tu país y el canal para ver la transmisión de los VMAs? Quédate aquí: te contamos todo en un instante.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, los MTV Video Music Awards se transmiten por primera vez en su historia en la cadena CBS, el servicio streaming de Paramount+ y el canal de MTV a partir de las 7 pm ET (4 pm PT) con el “pre-show” (alfombra roja de los MTV). Tras esto, a la 8 pm ET (5 pm PT), comenzará la entrega de los premios a cargo del rapero LL Cool J.

¿Y en Latinoamérica? La cobertura oficial estará a cargo de Paramount+ y Pluto TV para los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Al finalizar el evento, todos los mencionados podrán ver la repetición del evento en el canal de MTV Latam, según el servicio de cable local que tengan contratado.

¿A qué hora empieza y qué canal transmite los MTV Video Music Awards 2025?

PaísesCanales TV / StreamingPre-showInicia de la gala
Estados UnidosCBS; MTV; streaming en Paramount+ Premium (en vivo)7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT
ArgentinaPluto TV; Paramount+; Flow 76/501; Telecentro 603; DIRECTV 269/116920:0021:00
BoliviaPluto TV; Paramount+; AXS 601; Entel TV 17319:0020:00
BrasilPluto TV; Paramount+; MTV Brasil (dial según operadora)20:0021:00
ChilePluto TV; Paramount+; VTR 25; DIRECTV 264; Claro 159; Movistar 38720:0021:00
ColombiaPluto TV; Paramount+; Claro 151; Tigo 71/HD 126–127; DIRECTV 26418:0019:00
Costa RicaPluto TV; Paramount+; Liberty/Telecable (dial varía)17:0018:00
CubaPluto TV; Paramount+; disponibilidad estatal/IPTV variable19:0020:00
Reo. DominicanaPluto TV; Paramount+; Claro/Altice/Sky (variaciones)19:0020:00
EcuadorPluto TV; Paramount+; Claro 302; TV Cable 660; DIRECTV 26418:0019:00
El SalvadorPluto TV; Paramount+; Tigo/Claro/Sky (variaciones)17:0018:00
GuatemalaPluto TV; Paramount+; Tigo 563; Claro 350/450/145017:0018:00
HondurasPluto TV; Paramount+; Tigo 563 (otras variaciones)17:0018:00
MéxicoPluto TV; Paramount+; Totalplay 726; izzi 236; Dish 260; Star TV 15117:0018:00
NicaraguaPluto TV; Paramount+; Claro/Tigo (variaciones)17:0018:00
PanamáPluto TV; Paramount+; Tigo 278; Claro 47/35018:0019:00
ParaguayPluto TV; Paramount+; Tigo/Personal/Claro (variaciones)19:0020:00
PerúPluto TV; Paramount+; Claro 80; DIRECTV 264; Movistar 387/60218:0019:00
Puerto RicoPluto TV; Paramount+; DIRECTV PR 260 (HD); Liberty PR (ver guía)19:0020:00
UruguayPluto TV; Paramount+; Flow/MonteCable/Antel TV (variaciones)20:0021:00
VenezuelaPluto TV; Paramount+; Inter 350; SimpleTV (rango 264)19:0020:00
