La 22ª entrega de los Premios Juventud se llevará este jueves, 25 de septiembre, desde el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá , y será transmitida en vivo por TV y streaming online. Bad Bunny y Danny Ocean son los principales contendientes, con seis nominaciones cada uno, mientras que Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma tienen cinco nominaciones cada uno. Desde México, Estados Unidos y Colombia, conoce cómo y dónde seguirlo desde cualquier dispositivo móvil.

El evento, que tendrá una duración de tres horas, será presentado por el trío de conductoras Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. La noche estará llena de música con las presentaciones de artistas como Camilo, Gloria Trevi, Grupo Firme, Camila Fernández, Bad Gyal, Yami Safdie y Xavi. Además, los “Agentes de Cambio” de este año, Carlos Vives y Myke Towers, se presentarán en vivo para interpretar sus canciones más populares.

Dónde ver por TV y online los Premios Juventud 2025 EN VIVO ONLINE

Si te encuentras en México, Estados Unidos, Colombia u otros países, podrás seguir por TV y streaming online los Premios Juventud 2025 EN VIVO y EN DIRECTO a las 7 p.m. ET el 25 de septiembre desde el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

La transmisión en vivo, conducida por Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Yeri Mua, y con la participación especial de Candy Lover, Marelissa, y Vicky Van, comenzará a las 6:30 pm ET / 5:30 pm CT en las plataformas sociales de Univision en vivo online, incluyendo YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, ViX, y en la cuenta de Premios Juventud, con la llegada de los invitados a la alfombra azul, y continuará durante toda la noche de premios.

PAÍ CANALES TV / STREAMING ONLINE Transmisión en EE.UU. Univision, UNIMÁS y Galavisión Streaming en EE.UU. ViX Panamá Telemetro y RPC Canadá Canal Telelatino Costa Rica Canal 4 El Salvador Canal 35 Guatemala Canal 7 Honduras Canal 5 y 3 México Canal 5 Nicaragua Canal 2 Paraguay Chanel Latele (11) República Dominicana Canal 5 y 15 Venezuela Chanel Venevisión (4)

A qué hora es el inicio de los Premios Juventud 2025

La gala se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre del 2025 a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones Figali de la capital de Panamá, 7 p.m. ET / 6 p.m. CT . Conoce los horarios por país para seguir los Premios Juventud 2025.

PAÍS HORARIOS Estados Unidos 7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 5 p.m. MT / 4 p.m. PT México 5 p.m. El Salvador 5 p.m. Nicaragua 5 p.m. Guatemala 5 p.m. Ecuador 6 p.m. Perú 6 p.m. Colombia 6 p.m. Puerto Rico 7 p.m. República Dominicana 7 p.m. Venezuela 7 p.m. Bolivia 7 p.m. Chile 7 p.m. Argentina 8 p.m. Paraguay 8 p.m. Uruguay 8 p.m. Brasil 8 p.m. España 1 a.m. (26/09)

Los espectadores disfrutarán de entrevistas exclusivas y acceso tras bastidores para ver todo lo que sucede con los artistas antes y después de sus presentaciones, así como en la entrega de premios adicionales. Además, varios galardones de Premios Juventud serán anunciados y presentados exclusivamente en redes sociales. Durante la semana, los fans tendrán acceso a unlivestream backstage de PJ con contenido especial junto a los creadores más destacados de TikTok e Instagram, así como artistas invitados.