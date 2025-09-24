La 22ª entrega de los Premios Juventud se llevará este jueves, 25 de septiembre, desde el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, y será transmitida en vivo por TV y streaming online. Bad Bunny y Danny Ocean son los principales contendientes, con seis nominaciones cada uno, mientras que Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma tienen cinco nominaciones cada uno. Desde México, Estados Unidos y Colombia, conoce cómo y dónde seguirlo desde cualquier dispositivo móvil.
El evento, que tendrá una duración de tres horas, será presentado por el trío de conductoras Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. La noche estará llena de música con las presentaciones de artistas como Camilo, Gloria Trevi, Grupo Firme, Camila Fernández, Bad Gyal, Yami Safdie y Xavi. Además, los “Agentes de Cambio” de este año, Carlos Vives y Myke Towers, se presentarán en vivo para interpretar sus canciones más populares.
Dónde ver por TV y online los Premios Juventud 2025 EN VIVO ONLINE
Si te encuentras en México, Estados Unidos, Colombia u otros países, podrás seguir por TV y streaming online los Premios Juventud 2025 EN VIVO y EN DIRECTO a las 7 p.m. ET el 25 de septiembre desde el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
La transmisión en vivo, conducida por Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Yeri Mua, y con la participación especial de Candy Lover, Marelissa, y Vicky Van, comenzará a las 6:30 pm ET / 5:30 pm CT en las plataformas sociales de Univision en vivo online, incluyendo YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, ViX, y en la cuenta de Premios Juventud, con la llegada de los invitados a la alfombra azul, y continuará durante toda la noche de premios.
|PAÍ
|CANALES TV / STREAMING ONLINE
|Transmisión en EE.UU.
|Univision, UNIMÁS y Galavisión
|Streaming en EE.UU.
|ViX
|Panamá
|Telemetro y RPC
|Canadá
|Canal Telelatino
|Costa Rica
|Canal 4
|El Salvador
|Canal 35
|Guatemala
|Canal 7
|Honduras
|Canal 5 y 3
|México
|Canal 5
|Nicaragua
|Canal 2
|Paraguay
|Chanel Latele (11)
|República Dominicana
|Canal 5 y 15
|Venezuela
|Chanel Venevisión (4)
A qué hora es el inicio de los Premios Juventud 2025
La gala se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre del 2025 a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones Figali de la capital de Panamá, 7 p.m. ET / 6 p.m. CT. Conoce los horarios por país para seguir los Premios Juventud 2025.
|PAÍS
|HORARIOS
|Estados Unidos
|7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 5 p.m. MT / 4 p.m. PT
|México
|5 p.m.
|El Salvador
|5 p.m.
|Nicaragua
|5 p.m.
|Guatemala
|5 p.m.
|Ecuador
|6 p.m.
|Perú
|6 p.m.
|Colombia
|6 p.m.
|Puerto Rico
|7 p.m.
|República Dominicana
|7 p.m.
|Venezuela
|7 p.m.
|Bolivia
|7 p.m.
|Chile
|7 p.m.
|Argentina
|8 p.m.
|Paraguay
|8 p.m.
|Uruguay
|8 p.m.
|Brasil
|8 p.m.
|España
|1 a.m. (26/09)
Los espectadores disfrutarán de entrevistas exclusivas y acceso tras bastidores para ver todo lo que sucede con los artistas antes y después de sus presentaciones, así como en la entrega de premios adicionales. Además, varios galardones de Premios Juventud serán anunciados y presentados exclusivamente en redes sociales. Durante la semana, los fans tendrán acceso a unlivestream backstage de PJ con contenido especial junto a los creadores más destacados de TikTok e Instagram, así como artistas invitados.