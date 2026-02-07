Este domingo 8 de febrero, el mundo del deporte se paralizará porque se llevará a cabo el Super Bowl 2026, que tendrá a New England Patriots y a Seattle Seahawks cara a cara en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California (Estados Unidos). El tema aquí es que esta gran cita también permitirá que artistas de talla mundial se reencuentren con sus fans. Precisamente, Green Day se presentará en el evento deportivo. Si te interesa saber a qué hora tocará exactamente la banda, continúa leyendo esta nota.

Por si no lo sabías, el himno nacional estará a cargo de Charlie Puth y en el show de medio tiempo se contará con la presencia de Bad Bunny, quien recientemente causó revuelo tras ganar en la categoría Álbum del Año en los Premios Grammy 2026 con ‘Debí Tirar Más Fotos’. ¿Qué pasa entonces con Green Day? ¿A qué hora se presentará la banda? Pues el grupo realizará un show durante la ceremonia inaugural del Super Bowl 2026.

De acuerdo a información brindada en la página oficial de la NFL, la actuación de Green Day “celebrará seis décadas de la historia del campeonato, y la banda acompañará a generaciones de MVP del Super Bowl en el campo. Se espera que el trío, que se formó en la subregión East Bay del área de la Bahía de San Francisco y está integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interprete una selección de sus himnos más conocidos como parte del homenaje”. Habiéndote indicado ello, es tiempo que sepas la hora exacta en qué tocará el grupo en el evento deportivo.

Green Day es una banda estadounidense de punk rock. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿A qué hora toca EN VIVO Green Day en el Super Bowl 2026?

Para que no te pierdas la presentación de Green Day en el Super Bowl 2026 este domingo 8 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el show de la banda en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del lunes 9 de febrero

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm