¡El momento histórico ha llegado! Este domingo 8 de febrero, el mundo entero será testigo de cómo Bad Bunny se apodera del escenario del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Por primera vez, un artista latino cantando íntegramente en español encabezará el espectáculo más visto del planeta, marcando un antes y un después en la cultura pop. Si vives en Estados Unidos o Puerto Rico, la emoción se siente en cada esquina a la espera del choque entre los Patriots y los Seahawks. ¡Prepárate para una noche donde el orgullo boricua brillará más que nunca en el Levi’s Stadium ante millones de espectadores globales!

Si no quieres perderte ni un segundo del “Conejo Malo”, programa tu alarma: el kickoff está pautado para las 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT). El show de medio tiempo suele iniciar aproximadamente 90 minutos después del inicio del juego, por lo que Bad Bunny saltará al escenario cerca de las 9:00 p.m. hora de Miami y Puerto Rico. En Colombia, la cita para el espectáculo musical será alrededor de las 8:00 p.m., ideal para disfrutarlo en familia. Recuerda que la transmisión oficial en español para todo el territorio estadounidense y la isla estará a cargo de Telemundo, mientras que en inglés podrás seguirlo por NBC.

Para quienes buscan una experiencia épica, el evento se podrá disfrutar en vivo a través de plataformas de streaming como Peacock y el NFL Game Pass de DAZN. En Puerto Rico, diversos bares y centros culturales organizarán “viewing parties” para celebrar este hito del primer latino en ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año. La expectativa es total, pues no solo es un partido de fútbol americano, sino un fenómeno cultural que une a Latinoamérica con el mercado anglo. Asegura tu lugar frente a la pantalla, prepara los snacks y disfruta de un show que promete romper récords de audiencia y redes sociales.

Conoce los horarios en California, Texas y Florida para ver el halftime show con Bad Bunny este domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX desde el Levi's Stadium de Santa Clara. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

¿A qué hora empieza el halftime Show del Super Bowl LX con Bad Bunny en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia?

El concierto de Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 inicia a partir de las 8:00 pm ET y Bogotá / 9:00 pm (hora de San Juan) / 5:30 pm PT (horario del Pacífico) al terminar el segundo cuarto del juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo del Super Bowl LX?

El tiempo de duración de la actuación de Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl LIV será de 12 a 15 minutos. En ese intervalo, el artista boricua interpretará sus mejores éxitos, posiblemente la mayoría del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS con el que recientemente ganó el Grammy 2026 a Disco del Año.

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl LX con Bad Bunny en EE.UU., Puerto Rico y Colombia?

El show de medio tiempo del Super Bowl LX se transmitirá en los Estados Unidos por NBC y Telemundo en televisión y cableoperadores como Cox, Spectrum, Optimium, DIRECTV y Xfinity. La señal de NBC también se podrá observar por streaming en servicios como DirecTV Stream, Hulu + Live TV, YouTube TV y Sling TV.

Los ciudadanos latinos que deseen ver el Super Bowl LX en idioma español desde los Estados Unidos y Puerto Rico será a través de Telemundo (Peacock) y Universo.

En Sudamérica, específicamente en Bogotá (Colombia), el halftime show de Bad Bunny en el descanso del Seahawks vs. Patriots por el Super Bowl 2026 se podrá ver por ESPN, Disney Plus y NFL Game Pass en DAZN.

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS),- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny este domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTOGRAFÍA DE ALFREDO ESTRELLA (AFP) / ALFREDO ESTRELLA

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots en California?

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Dónde ver NBC EN VIVO, Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots en California?

NBC en Bakersfield, California

Canal 17 de señal local (KGET)

Canal 17 de DIRECTV

Canal 17 de Dish

Canal 17 de Xfinity

NBC en Fresno, California

Canal 24 de señal local (KSEE)

Canal 24 de DIRECTV

Canal 24 de Dish

Canal 24 de Xfinity

NBC en Los Ángeles, California

Canal 4 de señal local (KNBC)

Canal 4 de DIRECTV

Canal 4 de Dish

Canal 4 de Spectrum

NBC en Sacramento, California

Canal 3 de señal local (KCRA)

Canal 3 de DIRECTV

Canal 3 de Dish

Canal 3 de Xfinity

NBC en San Diego, California

Canal 39 de señal local (KNSD)

Canal 39 de Cox

Canal 39 de DIRECTV

Canal 39 de Dish

Canal 39 de Spectrum

NBC en San Francisco, California

Canal 11 de señal local (KNTV)

Canal 11 de DIRECTV

Canal 11 de Dish

Canal 11 de Xfinity

NBC en San José, California

Canal 11 de señal local (KNTV)

Canal 11 de DIRECTV

Canal 11 de Dish

Canal 11 de Spectrum

Canal 11 de Xfinity