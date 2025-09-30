Este miércoles 1 de octubre se vivirá un electrizante choque de gigantes en la UEFA Champions League 2025-26 cuando el FC Barcelona reciba al Paris Saint-Germain (PSG) en el Estadio Olímpico de Montjuic. Ambos clubes llegan a este encuentro con un inicio de temporada perfecto en la competición y en sus ligas domésticas. Los catalanes, que debutaron con victoria 2-1 ante el Newcastle, buscarán mantener su racha invicta frente a un PSG que también ha tenido un arranque formidable, ganando cinco de sus primeros seis partidos en la Ligue 1 y superando 4-0 al Atalanta en la jornada inaugural.

Una de las grandes narrativas de este encuentro es el estado de las estrellas clave, especialmente en el contexto del reciente Balón de Oro. El FC Barcelona celebra el regreso del subcampeón del Balón de Oro, Lamine Yamal, quien superó una lesión en la ingle y ya demostró estar en plena forma en la victoria liguera 2-1 ante la Real Sociedad. Por otro lado, el PSG, vigente campeón de la Champions, ha tenido que sobrellevar la lesión del recién coronado Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien se lesionó durante la fecha FIFA de septiembre.

Este duelo tiene un antecedente reciente que añade más emoción: el último enfrentamiento entre ambos terminó con una contundente victoria 4-1 para el PSG. El Barcelona buscará revancha en casa, mientras que el club parisino intentará demostrar su solidez incluso sin su máxima figura. Ambos equipos llegan tras victorias ligueras, con el Barça superando a la Real Sociedad y el PSG venciendo 2-0 al Auxerre.

¿A qué hora ver Barcelona vs. PSG EN VIVO desde España?

Si vives en España, podrás seguir el partido Barcelona vs. PSG en vivo y en directo por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 a partir de las 21:00 hrs (horario peninsular) por televisión a través de la señal de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones y por streaming vía Movistar Plus+.

¿A qué hora ver Barcelona vs. PSG EN VIVO en Islas Canarias?

Si vives en las Islas Canarias, el encuentro entre FC Barcelona y Paris Saint-Germain por la segunda jornada de fase liguera de la UEFA Champions League 2025/26 desde el Estadio Olímpico de Montjuic en España se jugará a las 8:00 p.m. .

Datos y estadísticas del Barcelona vs. PSG

El historial de enfrentamientos entre el FC Barcelona y el PSG en competiciones europeas es extremadamente parejo. Ambos gigantes se han enfrentado 15 veces , con el Barcelona ligeramente por delante con seis victorias , frente a cinco del PSG y cuatro empates. Esta mínima diferencia subraya la intensa rivalidad y paridad que existe entre ambos clubes en los escenarios continentales.

en competiciones europeas es extremadamente parejo. Ambos gigantes se han enfrentado , con el ligeramente por delante con , frente a cinco del PSG y cuatro empates. Esta mínima diferencia subraya la intensa rivalidad y paridad que existe entre ambos clubes en los escenarios continentales. La balanza se ha inclinado recientemente a favor del club francés. Desde que el FC Barcelona hiló tres victorias consecutivas contra el PSG bajo la dirección de Luis Enrique en la temporada 2014/15, el equipo catalán solo ha logrado dos triunfos en sus últimos seis encuentros en la competición (con un empate y tres derrotas). Esta estadística muestra la dificultad reciente que ha tenido el Barça para superar al equipo parisino.

hiló tres victorias consecutivas contra el bajo la dirección de Luis Enrique en la temporada 2014/15, el equipo catalán solo ha logrado en sus últimos seis encuentros en la competición (con un empate y tres derrotas). Esta estadística muestra la dificultad reciente que ha tenido el Barça para superar al equipo parisino. El PSG podría establecer un récord histórico si logra una victoria en su próximo encuentro. El equipo francés ya ha ganado sus dos últimos partidos como visitante en el feudo del Barcelona por un idéntico marcador de 4-1 (en febrero de 2021 y abril de 2024). Si consiguen una tercera victoria consecutiva fuera de casa contra el Barça, se convertirían en el primer equipo en la historia en lograr esta hazaña en la fase principal de una competición europea.

podría establecer un si logra una victoria en su próximo encuentro. El equipo francés ya ha ganado sus dos últimos partidos como visitante en el feudo del Barcelona por un idéntico marcador de 4-1 (en febrero de 2021 y abril de 2024). Si consiguen una tercera victoria consecutiva fuera de casa contra el Barça, se convertirían en el en lograr esta hazaña en la fase principal de una competición europea. El FC Barcelona mantiene una sólida racha jugando en casa en la UEFA Champions League, habiendo perdido solo uno de sus últimos 12 partidos (con nueve victorias y dos empates). Sin embargo, esa única derrota ocurrió precisamente contra su próximo rival, el PSG, en abril de 2024, con el marcador de 1-4. Este fue el único de esos 12 partidos en el que el Barça no logró anotar al menos dos goles.

Una combinación de dos imágenes tomadas el 22 de septiembre de 2025 muestra de izquierda a derecha al delantero francés del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 (foto tomada en East Rutherford, Nueva Jersey, el 13 de julio de 2025), y el delantero español del FC Barcelona, ​​Lamine Yamal (foto tomada en Barcelona, ​​el 16 de julio de 2025). Ambos se verán las caras después de la ceremonia en la que se premió al mejor futbolista del mundo de la temporada. | Foto: AFPThe cream of world football will gather at the Theatre du Chatelet in central Paris to discover who will be the latest winners of an award dominated for so long by Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. (Photo by AFP) / -

Cómo, dónde y a qué hora ver, Barcelona vs. PSG

Instancia : Segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26

: Segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 Fecha : Miércoles, 01 de octubre de 2025

: Miércoles, 01 de octubre de 2025 Lugar : Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona, España

: Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona, España TV : ESPN (Sudamérica) y Movistar+ / Movistar Liga de Campeones (México)

: ESPN (Sudamérica) y Movistar+ / Movistar Liga de Campeones (México) Streaming: Disney+ (Sudamérica) y Movistar Plus+ (España)