El Hard Rock Stadium será escenario de un partidazo entre Boca Juniors vs. Benfica este lunes 16 de junio a las 19 horas de Argentina en la ciudad de Miami, Estados Unidos . El juego corresponde a la primera fecha del grupo C del renovado certamen del Mundial de Clubes 2025. Si te encuentras en California, Florida, Nueva York, Texas y otro estado, te damos a conocer los horarios exactos para seguir la cobertura por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo.

Horarios en EE.UU. para ver el debut Boca vs. Benfica

Estados Unidos cuenta con cuatro husos horarios, es por eso que detallamos el tiempo de inicio para ver el partido debut entre Boca vs. Benfica por la primera fecha del grupo C del Mundial de Clubes 2025.

Hora del Pacífico: 12:00 p.m.

Hora de la Montaña: 1:00 p.m.

Hora de Centro: 2:00 p.m.

Hora del Este: 3:00 p.m.

ZONA HORARIA ESTADOS DE EE.UU. 6:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 4:00 P.M. Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

A qué hora juega Boca vs. Benfica en otras partes del mundo

Revisa la hora exacta de inicio para no perderte la cobertura completa del partido entre Boca vs. Benfica por la primera fecha del grupo C del Mundial de Clubes 2025.

México: 4:00 p.m.

Guatemala: 4:00 p.m.

Nicaragua: 4:00 p.m.

El Salvador: 4:00 p.m.

Panamá: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Reino Unido: 11:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (17 de junio)

Alemania: 12:00 a.m. (17 de junio)

Italia: 12:00 a.m. (17 de junio)