El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes 26 de octubre en Londres para reconocer al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada . El premio de la revista France Football cumple 70 años y tiene en la votación masculina a un jurado de 100 periodistas, uno por cada país situado entre los 100 primeros del ranking FIFA. ¿Quieres ver la gala EN VIVO y EN DIRECTO en España, Estados Unidos y México? Te comparto la lista de horarios para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal figuran entre los favoritos al Balón de Oro de esta edición. Mbappé y Yamal, protagonistas de la liga española, han defendido públicamente sus méritos para conquistar el premio. En la categoría femenina, Alexia Putellas busca su tercer galardón tras una temporada de títulos con el FC Barcelona y la selección española. Los aspirantes quieren tomar el relevo de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, ganadores de la edición anterior.

¿A qué hora empieza el Balón de Oro 2026 EN VIVO HOY 26 de octubre?

El Balón de Oro 2026 se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres . La ceremonia comienza a las 20:00 GMT: las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador; las 14:00 en el centro de México; y las 21:00 en la España peninsular. UEFA confirma a DAZN como operador global para los territorios sin un socio local exclusivo; en España, los derechos corresponden a Telefónica.

País o territorio Hora local de la ceremonia Canal de TV / señal online México — Ciudad de México y zona centro 14:00 DAZN, por streaming Guatemala 14:00 DAZN, por streaming El Salvador 14:00 DAZN, por streaming Honduras 14:00 DAZN, por streaming Nicaragua 14:00 DAZN, por streaming Costa Rica 14:00 DAZN, por streaming Perú 15:00 DAZN, por streaming Colombia 15:00 DAZN, por streaming Ecuador — territorio continental 15:00 DAZN, por streaming Panamá 15:00 DAZN, por streaming Bolivia 16:00 DAZN, por streaming Venezuela 16:00 DAZN, por streaming República Dominicana 16:00 DAZN, por streaming Puerto Rico 16:00 DAZN, por streaming Argentina 17:00 DAZN, por streaming Uruguay 17:00 DAZN, por streaming Paraguay 17:00 DAZN, por streaming Chile — Santiago y mayor parte del territorio continental 17:00 DAZN, por streaming Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 17:00 DAZN, por streaming Estados Unidos — Nueva York y Miami 16:00 DAZN, por streaming Estados Unidos — Chicago 15:00 DAZN, por streaming Estados Unidos — Denver 14:00 DAZN, por streaming Estados Unidos — Los Ángeles 13:00 DAZN, por streaming España — península y Baleares 21:00 Movistar Plus+ España — Canarias 20:00 Movistar Plus+ Reino Unido — Londres 20:00 DAZN, por streaming Francia 21:00 L’Équipe Portugal — territorio continental 20:00 DAZN, por streaming

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en Perú y Latinoamérica?

En Perú, Colombia y Ecuador continental, la gala comienza a las 15:00; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, a las 17:00. DAZN es la opción de streaming respaldada por el listado oficial de UEFA para estos mercados. La información regional señala que la ceremonia podrá verse gratis con registro previo: el usuario debe crear una cuenta o iniciar sesión para acceder a la señal disponible en su territorio.

¿A qué hora y dónde ver el Balón de Oro 2026 en México?

En Ciudad de México y la zona centro del país, la entrega comienza a las 14:00. La alternativa confirmada en la relación oficial de operadores es DAZN por internet . Es importante tomar como referencia la zona centro, porque ese horario no corresponde a todo el territorio mexicano.

¿Cómo seguir la ceremonia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Balón de Oro empieza a las 16:00 en Nueva York y Miami, las 15:00 en Chicago, las 14:00 en Denver y las 13:00 en Los Ángeles . DAZN figura como la opción de streaming y la información regional anuncia acceso gratuito con registro, con transmisión en español e inglés.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en España?

En España, la gala arranca a las 21:00 en la península y Baleares, y a las 20:00 en Canarias. UEFA identifica a Telefónica como titular local de la transmisión y la programación publicada sitúa la emisión en Movistar Plus+ . España queda fuera de la oferta global de DAZN, por lo que no debe trasladarse automáticamente al mercado español la disponibilidad gratuita anunciada para otros países.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)