Hawkins vuelve a encender las luces de Navidad, pero esta vez ya no hay margen para el juego: el Volumen 2 de Stranger Things 5 llega como el verdadero clímax de la saga, retomando el caos desatado por Vecna, la fractura emocional del grupo y un Hawkins que ya no puede fingir que el Upside Down es solo una leyenda urbana. Sin soltar spoilers, estos tres episodios finales prometen más escala cinematográfica, más terror ochentero y un cierre que conecta los hilos abiertos desde la desaparición de Will en la primera temporada.​

¿A qué hora se estrena “Stranger Things 5: Volumen 2” en Estados Unidos?

Netflix opta por un estreno “prime time” en lugar del clásico lanzamiento a medianoche, pensado para que los fans lo vean como un evento navideño en vivo. El Volumen 2 (tres episodios) se habilita hoy 25 de diciembre en los siguientes horarios en EE. UU.:​

Horarios en EE. UU.

Zona horaria Hora de estreno Fecha Eastern Time (ET) 8:00 p. m. 25 de diciembre Central Time (CT) 7:00 p. m. 25 de diciembre Mountain Time (MT) 6:00 p. m. 25 de diciembre Pacific Time (PT) 5:00 p. m. 25 de diciembre

Son tres episodios finales, con el último capítulo también previsto para proyección limitada en cines y estreno global en Netflix el 31 de diciembre a las 20:00 ET.​

El lanzamiento en prime time busca reducir spoilers en redes y convertir el cierre de temporada en un ritual familiar de Navidad.​

¿A qué hora ver estreno “Stranger Things 5″en Netflix de Latinoamérica y España?

En América Latina, la serie conserva la sincronía con el horario de las 20:00 ET, adaptado a cada país. En Europa, incluido España, el Volumen 2 se libera ya en la madrugada del 26 de diciembre, unas horas después del estreno en Estados Unidos.​

Horarios en Latinoamérica y España

País / Región Hora de estreno Fecha local México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 7:00 p. m. 25 de diciembre Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 8:00 p. m. 25 de diciembre Venezuela, Bolivia, R. Dominicana, Puerto Rico, Paraguay 9:00 p. m. 25 de diciembre Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 10:00 p. m. 25 de diciembre España (Península y Baleares) 2:00 a. m. 26 de diciembre España (Islas Canarias), Italia, Alemania y Francia 1:00 a. m. 26 de diciembre

En Perú (tu zona), el Volumen 2 se estrena hoy a las 8:00 p. m., siguiendo el mismo patrón que el resto de países alineados con la franja de Colombia y Ecuador.​

Para evitar confusiones, conviene revisar el reloj dentro de la app de Netflix, ya que la serie puede aparecer en “tendencias” apenas se active el catálogo local.​

¿Dónde ver el Volumen 2 de “Stranger Things 5”?

La única plataforma oficial para ver el Volumen 2 de la última temporada es Netflix, tanto en su app como en su versión web. No hay emisión lineal en canales de TV y cualquier sitio externo que ofrezca los episodios es no autorizado.​

Podrás encontrar los nuevos capítulos entrando a la página de “Stranger Things” dentro de Netflix; los episodios del Volumen 2 aparecerán al final de la lista de la temporada 5.​

Para algunos territorios, Netflix también coordina funciones especiales en cines para el episodio final el 31 de diciembre, coincidiendo con su llegada al catálogo a las 20:00 ET.​

Reparto principal y quién vuelve en el Volumen 2

El Volumen 2 mantiene al núcleo clásico del elenco, reforzando la sensación de gran despedida de la serie. A nivel de actuación, se espera que los personajes más vinculados al conflicto con Vecna y el Upside Down concentren la mayor carga dramática de estos episodios finales.​

Reparto central de la temporada 5

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane Hopper.​

Noah Schnapp como Will Byers.​

Finn Wolfhard como Mike Wheeler.​

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson.​

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair.​

Sadie Sink como Max Mayfield.​

Winona Ryder como Joyce Byers.​

David Harbour como Jim Hopper.​

Natalia Dyer como Nancy Wheeler y Charlie Heaton como Jonathan Byers.​

Joe Keery como Steve Harrington y Maya Hawke como Robin Buckley.​

Priah Ferguson como Erica Sinclair.​

Jamie Campbell Bower como Vecna / Henry Creel.​

Preguntas frecuentes sobre el estreno del Volumen 2

¿Cuántos episodios tiene el Volumen 2 de la temporada 5?

El Volumen 2 incluye tres episodios nuevos, que completan la temporada 5 y preparan el gran final agendado para el 31 de diciembre.​

¿El último episodio se estrenará el mismo día que los otros?

No; los tres episodios del Volumen 2 llegan el 25 de diciembre, mientras que el episodio final se lanza de forma especial el 31 de diciembre a las 20:00 ET, con exhibiciones limitadas en cines en varios países.​

¿Es necesario haber visto el Volumen 1 de la temporada 5 antes?

Sí, el Volumen 2 retoma directamente los acontecimientos del Volumen 1, tanto en el desarrollo de Vecna como en la situación del grupo, por lo que es recomendable llegar al día al momento del estreno.​

¿Cambiará el horario de estreno según el plan de Netflix (con o sin anuncios)?

No; independientemente del tipo de suscripción, los episodios se habilitan al mismo tiempo en cada región, con la única variación siendo la zona horaria.​