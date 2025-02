El mítico estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, captará la atención de todo el mundo cuando el rapero estadounidense Kendrick Lamar interprete los mejores temas de su repertorio durante el ‘halftime’ o show de medio tiempo del Super Bowl LIX, que se dará este domingo 9 de febrero tras el descanso del segundo cuarto del juego entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. ¿Quieres saber los horarios del evento en California? Aquí te diremos la hora exacta para ver el inicio del espectáculo musical y su tiempo de duración.

Lamar, de 37 años, hará su segunda presentación en la historia del Super Bowl tras la edición 2022 cuando compartió escenario a lado de otras leyendas del hip-hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent en el SoFi Stadium de California. Esta vez casi en solitario, ya que apenas se ha confirmado la presencia de SZA, espera cautivar a los más de 83 mil espectadores que acudirán al recinto de los New Orleans Saints.

Según la revista Rolling Stones, Lamar interpretaría los temas “Money Trees”, “Alright”, “Backseat Freestyle”, “Swimming Pools” y “Bitch, Don’t Kill My Vibe”. ¿Y “Not Like Us”? El ‘hit’ que le sirvió para ganar cinco premios Grammy y liderar las listas de reproducciones en Spotify y Apple Music todavía no ha sido del todo confirmado debido a la polémica que se armó con las letras en alusión a un pleito personal con el rapero canadiense Drake.

¿A qué hora empieza el halftime Show del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar en California?

El concierto de Kendrick Lamar durante el show de medio tiempo del Super Bowl inicia a partir de las 5 pm PT (horario del Pacífico) al terminar el segundo cuarto del juego entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo del Super Bowl LIX?

El tiempo de duración de la actuación de Kendrick Lamar en el halftime show del Super Bowl LIV será de 12 a 15 minutos. En ese intervalo, podrá interpretar sus mejores temas a lado SZA y otros posibles invitados.

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar en California?

El show de medio tiempo del Super Bowl LIX se transmitirá en los Estados Unidos por FOX (FS1), Telemundo y NFL Network en televisión y cableoperadores como Cox, Spectrum, Optimium, DIRECTV y Xfinity. La señal de FOX también se podrá observar por streaming en servicios como Fubo, DirecTV Stream, Hulu + Live TV, YouTube TV y Sling TV.

Existe una opción para ver GRATIS el Super Bowl LIX a través de la app de Tubi TV, que emitirá una señal conjunto con FOX Sports solo en idioma en inglés (no se podrá ver de la misma forma en español).

Los ciudadanos latinos que deseen ver el Super Bowl LIX en idioma español desde los Estados Unidos será a través de Telemundo (Peacock) y FOX Deportes.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, Super Bowl LIX: Eagles vs. Chiefs en California?

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Dónde ver FOX (FS1) EN VIVO, Super Bowl LIX: Eagles vs. Chiefs en California?

FOX en Bakersfield, California

Canal 58.1 de señal local

Canal 58 de DIRECTV

Canal 58 de Dish

Canal 58 de Xfinity

FOX en Fresno, California

Canal 26 de señal local

Canal 26 de DIRECTV

Canal 26 de Dish

Canal 26 de Xfinity

FOX en Los Ángeles, California

Canal 11 de señal local

Canal 11 de DIRECTV

Canal 11 de Dish

Canal 11 de Spectrum

FOX en Sacramento, California

Canal 40 de señal local

Canal 40 de DIRECTV

Canal 40 de Dish

Canal 8 de Xfinity

FOX en San Diego, California

Canal 5 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 5 de DIRECTV

Canal 5 de Dish

Canal 5 de Spectrum

FOX en San Francisco, California

Canal 2 de señal local

Canal 2 de DIRECTV

Canal 2 de Dish

Canal 2 de Xfinity

FOX en San José, California

Canal 2 de señal local

Canal 2 de DIRECTV

Canal 2 de Dish

Canal 2 de Spectrum

Canal 2 de Xfinity