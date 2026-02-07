El juego más importante de la temporada está aquí. Este domingo 8 de febrero se vivirá el Super Bowl 2026, en un apasionante duelo que prometen entregarnos los New England Patriots vs. Seattle Seahawks, siendo la segunda ocasión en la que ambas franquicias se enfrenten en el juego más decisivo de la temporada, luego de aquella victoria en el 2015 cuando los Patriots vencieron por 28-25 a los Seahawks. Aquí te dejo con la hora de inicio desde México, Estados Unidos y diferentes partes de Latinoamérica .

Conoce quién, cuándo, a qué hora y dónde se cantará el Himno Nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver New England Patriots vs. Seattle Seahawks EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Super Bowl 2026 entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks será a partir de las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT, a través de NBC o Telemundo. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 6:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 4:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver New England Patriots vs. Seattle Seahawks EN VIVO desde México?

Desde México, el segundo país con mayor número de aficionados a la NFL, se podrá ver el juego de New England Patriots vs. Seattle Seahawks EN VIVO a partir de las 5:30 p.m. hora Centro de México. Cabe señalar que el Show de Medio Tiempo está programado para empezar a partir de las 7:00 p.m. o 7:15 p.m. Centro de México.

New England Patriots vs. Seattle Seahawks por Super Bowl 2026: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 8:30 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 7:30 p.m. ESPN y Disney Plus Chile 8:30 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 6:30 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 8:00 p.m. ESPN y Disney Plus España 12:30 a.m. (día siguiente) Canal Cuatro y DAZN Paraguay 8:30 p.m. ESPN y Disney Plus Perú 8:00 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 8:30 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 7:30 p.m. ESPN y Disney Plus Puerto Rico 7:30 p.m. ESPN y Disney Plus México y Centroamérica 5:30 p.m. ESPN y Disney Plus El Caribe 5:30 p.m. ESPN y Disney Plus