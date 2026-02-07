Conoce la hora de inicio del juego de Patriots vs. Seahawks EN VIVO, desde México, USA y más, este domingo 8 de febrero por el Super Bowl 2026. (Fotos: @Patriots / @Seahawks / Composición MAG)
Conoce la hora de inicio del juego de Patriots vs. Seahawks EN VIVO, desde México, USA y más, este domingo 8 de febrero por el Super Bowl 2026.
El juego más importante de la temporada está aquí. Este domingo 8 de febrero se vivirá el Super Bowl 2026, en un apasionante duelo que prometen entregarnos los New England Patriots vs. Seattle Seahawks, siendo la segunda ocasión en la que ambas franquicias se enfrenten en el juego más decisivo de la temporada, luego de aquella victoria en el 2015 cuando los Patriots vencieron por 28-25 a los Seahawks. Aquí te dejo con la hora de inicio desde México, Estados Unidos y diferentes partes de Latinoamérica.

¿A qué hora ver New England Patriots vs. Seattle Seahawks EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Super Bowl 2026 entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks será a partir de las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT, a través de NBC o Telemundo. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

HorariosCiudades en Estados Unidos
6:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
5:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
4:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
3:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver New England Patriots vs. Seattle Seahawks EN VIVO desde México?

Desde México, el segundo país con mayor número de aficionados a la NFL, se podrá ver el juego de New England Patriots vs. Seattle Seahawks EN VIVO a partir de las 5:30 p.m. hora Centro de México. Cabe señalar que el Show de Medio Tiempo está programado para empezar a partir de las 7:00 p.m. o 7:15 p.m. Centro de México.

New England Patriots vs. Seattle Seahawks por Super Bowl 2026: hora y canales en el mundo

PaísHorariosCanales
Argentina8:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Bolivia7:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Chile8:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Colombia6:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Ecuador8:00 p.m.ESPN y Disney Plus
España12:30 a.m. (día siguiente)Canal Cuatro y DAZN
Paraguay8:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Perú8:00 p.m.ESPN y Disney Plus
Uruguay8:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Venezuela7:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Puerto Rico7:30 p.m.ESPN y Disney Plus
México y Centroamérica5:30 p.m.ESPN y Disney Plus
El Caribe5:30 p.m.ESPN y Disney Plus
