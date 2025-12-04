El fútbol global se detiene este viernes 5 de diciembre para uno de los eventos más esperados antes del torneo que unirá a tres naciones: el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia se celebrará en el prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D. C., Estados Unidos, un escenario que refuerza la magnitud cultural y deportiva del evento.

El sorteo del de la Copa del Mundo 2026 comenzará a las 12:00 p. m. hora local en la capital estadounidense, donde se definirán los inéditos 12 grupos del nuevo formato. A partir de ese horario se ajustan todas las franjas por región, con una amplia cobertura televisiva y en streaming para el público hispanohablante en América, Europa y el resto del mundo.

Horario del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos

El evento será especialmente relevante para la inmensa comunidad latina en Estados Unidos. Según la Oficina del Censo, estados como California, Texas y Florida concentran la mayor cantidad de ciudadanos de origen hispano, un público históricamente apasionado por el fútbol.

El arranque a las 12:00 p.m. ET marcará el mediodía futbolero para los aficionados de la Costa Este (Florida, Nueva York y Nueva Jersey).

12:00 p.m. ET (Hora del Este): Florida, Nueva York y Nueva Jersey.

Florida, Nueva York y Nueva Jersey. 11:00 a.m. CT (Central): Texas e Illinois.

Texas e Illinois. 10:00 a.m. MT (Montaña): Arizona, Colorado y Nuevo México.

Arizona, Colorado y Nuevo México. 9:00 a.m. PT (Pacífico): California y Nevada.

Para el público hispanohablante en Estados Unidos, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 podrá verse en:

Telemundo Deportes

Peacock

FOX (señal abierta y plataformas digitales)

fuboTV

Streaming oficial FIFA+

México y Centroamérica: hora y canales del sorteo

En México, el sorteo del Mundial 2026 comenzará a las 11:00 horas del Tiempo de Centro, un horario cómodo de media mañana que permitirá a millones de aficionados seguir en vivo la conformación de los grupos.

Principales señales y plataformas en México:

TelevisaUnivisión : Las Estrellas, Canal 5, TUDN y app de TUDN

: Las Estrellas, Canal 5, TUDN y app de TUDN TV Azteca : Canal 7 y Azteca Deportes Network

: Canal 7 y Azteca Deportes Network ViX Premium

FIFA+

Gran parte de Centroamérica compartirá ese mismo horario de las 11:00:

Países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica .

. Cobertura estimada: Deportes TVC, TUDN, ViX Plus y el streaming oficial de FIFA+.

En Panamá y Cuba, el sorteo empezará al mediodía (12:00), con cadenas como:

RPC

TVMAX

Tigo Sports

Tele Rebelde

Puerto Rico y República Dominicana vivirán el sorteo a las 13:00, combinando señales locales con:

TUDN

Telemundo

Plataformas digitales y FIFA+

Norte de Sudamérica y eje andino

En el eje andino y el norte de Sudamérica, el sorteo se verá también en horario de mediodía, algo clave para la audiencia laboral y estudiantil que podrá seguirlo desde casa, la oficina o centros comerciales.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.

Cobertura destacada en estos países:

ESPN

DIRECTV Sports

DGO

Disney+

Señales abiertas como RCN Televisión, Caracol TV y Teleamazonas

Streaming oficial de FIFA+

Una hora más tarde, a las 13:00, será el turno de:

Venezuela

Bolivia

En estos mercados, cadenas como Venevisión, Tigo Sports y ESPN tomarán la transmisión para una audiencia muy pendiente del camino de sus selecciones hacia 2026.

Esta franja horaria diurna facilita que el sorteo del Mundial 2026 se consuma tanto en el hogar como fuera de él, y distintos medios la destacan como ideal para maximizar la audiencia regional.

Cono Sur y Brasil: tarde mundialista

En el Cono Sur, la cita tendrá sabor vespertino:

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 2:00 p. m. (14:00)

Este horario permite transformar la tarde del viernes en una auténtica previa mundialista.

Canales y plataformas en el Cono Sur:

TV Pública, Telefe, TyC Sports (Argentina)

TNT Sports, ESPN, DIRECTV Sports, DGO y Disney+ en la región

Brasil compartirá el mismo horario de las 14:00, con un despliegue acorde al peso histórico de la “Canarinha” en la Copa del Mundo. Entre los operadores confirmados se esperan:

Globo

SporTV

CazéTV en plataformas digitales

Señal oficial de FIFA+

Estas franjas de media tarde favorecen las reuniones de hinchas en bares, oficinas y hogares, y permiten a los canales deportivos armar coberturas extendidas antes y después del sorteo, con análisis de bombos, posibles rivales y cruces potenciales rumbo a 2026.

Europa: sorteo del Mundial 2026 en prime time

En Europa, la referencia será:

5:00 p. m. (17:00) GMT

6:00 p. m. (18:00) CET

En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, el sorteo arrancará a las 5:00 p. m. (17:00). En territorio británico, la BBC y su plataforma iPlayer figuran entre las ventanas principales, mientras que en Portugal la señal llegará mediante operadores deportivos locales y FIFA+.

España, Alemania, Italia, Francia y Países Bajos compartirán el horario de las 6:00 p. m. (18:00), encuadrado en la tarde-noche europea. La cobertura incluirá:

España : RTVE (La 1 y RTVE Play) como señal principal

: RTVE (La 1 y RTVE Play) como señal principal Italia : RAI, entre otros operadores

: RAI, entre otros operadores Alemania : ZDF, MagentaTV y cadenas deportivas especializadas

: ZDF, MagentaTV y cadenas deportivas especializadas Apoyo general: transmisión global de FIFA+

Esta franja de prime time facilita que la audiencia europea siga en directo la suerte de potencias como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos y Portugal, todas ellas cabezas de serie o selecciones de élite que concentran gran atención mediática en la previa del Mundial 2026.

¿A qué hora inicia el sorteo del Mundial de Fútbol 2026? Horarios país por país

Países Horarios del mundo Estados Unidos (PT: California y Florida) 09:00 Estados Unidos (MT: Arizona, Colorado y Nuevo México) 10:00 México (Ciudad de México, CDMX) 11:00 Costa Rica (San José) 11:00 Honduras (Tegucigalpa) 11:00 Nicaragua (Managua) 11:00 Guatemala (Ciudad de Guatemala) 11:00 El Salvador (San Salvador) 11:00 Estados Unidos (ET: Florida, Nueva York y Nueva Jersey) 12:00 Colombia (Bogotá) 12:00 Ecuador (Quito) 12:00 Perú (Lima) 12:00 Panamá (Ciudad de Panamá) 12:00 Canadá (Ottawa) 12:00 Cuba (La Habana) 12:00 Haití (Puerto Príncipe) 12:00 Jamaica (Kingston) 12:00 Curazao (Willemstad) 13:00 Venezuela (Caracas) 13:00 Bolivia (La Paz) 13:00 Puerto Rico (San Juan) 13:00 Rep. Dominicana (Santo Domingo) 13:00 Surinam (Paramaribo) 14:00 Argentina (Buenos Aires) 14:00 Chile (Santiago) 14:00 Uruguay (Montevideo) 14:00 Paraguay (Asunción) 14:00 Brasil (Brasilia) 14:00 Reino Unido (Londres) 17:00 Irlanda (Dublín) 17:00 Portugal (Lisboa) 17:00 España (Madrid) 18:00 Países Bajos (Ámsterdam) 18:00 Alemania (Berlín) 18:00 Francia (París) 18:00 Italia (Roma) 18:00 Japón (Tokio) 14:00 (06/12) Corea del Sur (Seúl) 14:00 (06/12) Australia (Canberra) 16:00 (06/12) Nueva Zelanda (Wellington) 17:00 (06/12)

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​